Bývalý macedónsky premiér Gruevski dostal azyl v Maďarsku

Bývalý macedónsky premiér Nikola Gruevski v utorok na Facebooku potvrdil, že maďarský Úrad pre utečenectvo a občianstvo (BÁH) posúdil pozitívne jeho žiadosť o štatút politického utečenca. Upozornil na to spravodajský server 24.hu.

„Maďarsko, ktoré je členskou krajinou Európskej únie a NATO, dnes pozitívne posúdilo nedávno predloženú žiadosť o politický azyl, ktorú som podal pre moje politické prenasledovanie v Macedónsku,“ píše Gruevski.

Ako spresnil, v žiadosti uviedol, že súčasná macedónska vláda chcela vziať jeho slobodu nedemokratickými krokmi, pričom k tomu zneužila prokuratúru i justíciu. Podľa neho súdny proces bol vykonštruovaný a pred opustením svojej vlasti sa mu v Macedónsku vyhrážali smrťou. „Súčasná vláda ma neochráni, nie sú dané podmienky na to, aby voči mne viedli férové súdne pojednávanie,“ do­dal.

Okrem iného zdôraznil, že neuteká pred spravodlivosťou, ale skúša sa dopracovať k spravodlivosti voči sebe, ale aj ďalším obetiam macedónskeho prenasledovania inými právnymi prostriedkami.

O udelení azylu Gruevskému informoval ako prvý provládny denník Magyar Idők, ktorý však dodal, že správu BÁH nepotvrdil.

Úrad sa pritom odvolal na platné právne normy, podľa ktorých takúto informáciu môže poskytnúť iba úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).

Nie je jasné, ako sa do Maďarska dostal

Gruevski minulý týždeň na Facebooku oznámil, že sa zdržiava v Maďarsku, kde žiada o politický azyl. Macedónske orgány na neho vydali zatykač, keďže nenastúpil do výkonu trestu v stanovenej lehote. Gruevski musel odovzdať svoj cestovný pas a nie je tak jasné, ako sa dostal do Maďarska.

Nikolu Gruevského v máji tohto roku odsúdili v Macedónsku na dva roky väzenia v jednej z jeho korupčných káuz, týkajúcej sa nákupu luxusného obrneného vozidla za 600-tisíc eur v čase, keď pôsobil na čele vlády. Súd mu v októbri nariadil nástup do výkonu trestu do 8. novembra. Expremiérovu žiadosť o odklad nástupu do výkonu trestu v súvislosti s plnením poslaneckých povinností odvolací súd 9. novembra zamietol.

Gruevski sa opakovane označil za nevinného nielen v spomínanej kauze, ale aj ďalších štyroch vyšetrovaných prípadoch. Konštatoval, že za jeho stíhaním je politický motív.