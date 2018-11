Trump odmieta vypočuť si záznam vraždy Chášakdžího

„Máme záznam. Nechcem ho však počuť. Nemám na to dôvod. Ide totiž o svedectvo utrpenia. Je to strašná nahrávka. O udalosti ma obšírne informovali, a tak nie je dôvod si to aj vypočuť,“ povedal prezident USA v rozhovore pre televíziu Fox News. Zároveň sa vyhol odpovedi na otázku, či stopy nevedú ku korunnému princovi Salmánovi. „Päťkrát som sa s ním v poslednom čase stretol a potvrdil mi, že s tým nemá nič spoločné. Neviem však, či hovoril pravdu,“ dodal Trump.

Chášakdží ako komentátor denníka Washington Post žil v USA. Ibaže 2. októbra zmizol bez stopy. Podľa tureckej prokuratúry išlo o vopred plánovanú vraždu. Ako tvrdí, obeť zadusili, telo rozštvrtili a zlikvidovali. Monarchia po dlhom váhaní a tlaku svetovej verejnosti zadržala 21 podozrivých, z ktorých 11 obvinili. Z nich piatim navrhol prokurátor najvyšší trest. Ostatných potrestajú podľa zákona šaría. Turecký denník Hürriyet informoval, že všetci patrili k blízkym spolupracovníkom princa Salmána.

Príkaz na vraždu mohol vydať korunný princ

Nedávno denník Washington Post, ktorý sa odvolal na zdroj v CIA, informoval, že korunný princ mohol dať príkaz na odstránenie Chášakdžího. Informácia sa objavila len niekoľko hodín po tom, čo ministerstvo zahraničia USA odmietlo tvrdenie, že vyšetrovanie sa už skončilo. Prezident Trump v tejto súvislosti iba poznamenal, že výsledky by mal mať na stole koncom týždňa. Spomínaný denník však nepriamo spochybnil postoj Bieleho domu, ktorému môže hroziť obvinenie z klamania verejnosti. Zverejnená informácia zo zdrojov CIA by mohla byť aj súčasťou pokračujúceho zápasu médií s prezidentom Trumpom v snahe ovplyvniť postoj amerických vládnych špičiek.

Viacerí pozorovatelia sa zhodujú, že ak by záležalo iba na Trumpovi a jeho okolí, tak by už dávno zamietli pod koberec pre Biely dom nepríjemný prípad. Podľa mnohých saudskoarabská monarchia nie je totiž miestom, kde si USA môžu robiť, čo chcú. Hlavne preto, lebo Rijád hrá veľmi dôležitú úlohu v neľútostnom zápase o presadzovanie globálnych záujmov "veľkých politických hráčov“ na Blízkom a Strednom východe. A práve v tejto neuralgickej oblasti Washington už utrpel stratu pozícií ako výsledok neschopnosti pochopiť realitu či neochotu a neznalosť.

Na druhej strane monarchia je verným spojencom USA a pravidelným nákupcom americkej modernej vojenskej techniky, za ktorú Rijád platí miliardy dolárov. Aj prezident Trump by naďalej rád videl monarchiu v spomínanej úlohe. „Bude však ťažké pokračovať v tomto smere, ak vražda novinára ohrozí existenciu prezidenta USA na americkej politickej scéne,“ predpovedá portál Imperia.

Zasadne na trón nový následník?

Nech už dopadne škandál okolo zavraždenia opozičného novinára Chášakdžího akokoľvek, už dnes sa podľa médií v Rijáde chystajú v „predstihu“ vymeniť korunného princa Salmána, „obľúbeného syna“ monarchu. Agentúra Reuters sa pritom napríklad odvoláva na tri zdroje. Podľa nich „desiatky princov“ si želajú na tróne iného následníka kráľa Salmána bin Abdel Azíza (82). V tejto súvislosti sa najčastejšie skloňuje meno Ahmeda ibn Abdula Azíza (76), mladšieho brata panovníka. Ahmeda by vraj podporili aj viacerí západní spojenci. V tejto súvislosti pred dvomi týždňami, ako informoval Reuters, vysokopostavení americkí úradníci potvrdili, že ho podporia ako potenciálneho následníka.

