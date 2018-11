Cap záhradníkom? Silnie tlak proti zvoleniu ruského generála na čelo Interpolu

Ruský generál Alexandr Prokopčuk ide do dnešných volieb prezidenta Interpolu ako hlavný favorit.

Napriek varovným hlasom, že Kremeľ získa kontrolu nad globálnou policajnou organizáciou, ruský generál Alexandr Prokopčuk ide do dnešných volieb prezidenta Interpolu ako hlavný favorit.

Súčasný viceprezident Interpolu, ktorý v minulosti pôsobil aj ako námestník ruského ministra vnútra, bude súperiť o post s úradujúcim prezidentom organizácie Juhokórejčanom Kim Čong-jangom. Médiá, ktoré presondovali rozloženie síl medzi 194 národnými delegáciami na valnom zhromaždení v Dubaji, však tvrdia, že ak sa nestane zázrak, tak víťazstvo Prokopčuka by malo byť vopred isté.

Odporcovia ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho 56-ročného nominanta sa o tento „zázrak“ ešte na poslednú chvíľu pokúsili. Proti zvoleniu zástupcu Moskvy sa ostro vyslovila skupina amerických senátorov, mnohí ľudskoprávni aktivisti aj niektoré vlády, pričom Ukrajina i Litva priamo pohrozili, že v prípade, ak sa ruský policajný generál stane prezidentom Interpolu, oni zvážia vystúpenie z organizácie.

Tento konkrétny človek je zodpovedný za pokusy prenasledovať ma a za to, že ma Interpol sedemkrát zatkol. Bill Browder, ostrý kritik Kremľa

To, ako bude hlasovať Slovensko, zostalo tajomstvom. „Nie je možné dať odpoveď na vaše otázky, pretože voľba prezidenta Interpolu je tajná,“ oznámilo Pravde Prezídium Policajného zboru Slovenskej republiky.

Zvolením Prokopčuka na svoje čelo by významná policajná organizácia podľa amerických senátorov spravila, obrazne povedané, z capa záhradníka. „Ak si Interpol vyberie Prokopčuka za svojho nového prezidenta, bude to, akoby zveril kurín na starosť líške,“ napísali republikáni Marco Rubio a Roger Wicker a demokrati Jeanne Shaheenová a Chris Coons v otvorenom liste, v ktorom vyzvali šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa, aby využil svoj vplyv a zvoleniu Prokopčuka sa pokúsil zabrániť.

„Rusko bežne zneužíva Interpol na vyrovnávanie si účtov a obťažovanie politických oponentov, disidentov a novinárov,“ upozornili senátori s tým, že generálmajor Prokopčuk sa na týchto akciách osobne podieľal. „Umožní ďalšie zneužívanie červených pátracích obežníkov Interpolu (zoznamov medzinárodne hľadaných osôb) a zablokuje ďalšie úsilie o vykonanie významných reforiem,“ dodali členovia hornej komory Kongresu.



Kremeľ včera stanovisko amerických senátorov odmietol. „Nesporne to možno nazvať nátlakom. Je to istým spôsobom zasahovanie do volebného procesu medzinárodnej organizácie,“ vyhlásil Putinov hovorca Dmitrij Peskov.

Zahraničnopolitický a bezpečnostný expert Ottawskej univerzity Kamran Bokhari si však myslí, že tento tlak na organizáciu združujúcu štáty nielen s demokratickými, ale aj s mnohými nedemokratickými vládami je namieste a navrhuje použiť aj finančnú páku. „Popri tom, že Interpol má 194 členov, až 74 percent jeho financovania pripadá na 14 demokratických krajín. Ak nepoužijú tento finančný vplyv, aby na valnom zhromaždení v Dubaji zmenili archaické procedúry organizácie, potom za to Európa a západný svet budú musieť zaplatiť veľmi vysokú cenu,“ varoval Bokhari v denníku Wall Street Journal.

Bill Browder, britský správca fondov a niekdajší najväčší zahraničný investor v Rusku, z ktorého sa stal ostrý kritik Kremľa a bojovník proti porušovaniu ľudských práv, vidí vo voľbe ruského prezidenta Interpolu vážne riziko politického zneužitia tejto oficiálne apolitickej organizácie. Browder, ktorého na základe Moskvou vydaných červených pátracích obežníkov Interpolu v cudzine veľa ráz zadržali a po preverení, že ruské obvinenia proti nemu sú politicky motivované, znova prepustili, má osobné výhrady k ruskému generálovi. Prokopčuk po tom, čo viedol národnú ústredňu Interpolu, sa v roku 2016 ako historicky prvý Rus stal viceprezidentom medzinárodnej policajnej organizácie. „Tento konkrétny človek je zodpovedný za pokusy prenasledovať ma a za to, že ma Interpol sedemkrát zatkol,“ povedal pre BBC. „A zrazu má byť teraz tento chlap poverený vedením inštitúcie, ktorú sa snažil zneužiť počas posledných šiestich rokov,“ povedal.

Proti ruskému kandidátovi na prezidenta Interpolu sa ozvalo aj osem ruských podnikateľov, ktorí pred hrozbou stíhania a uväznenia utiekli do zahraničia. Títo podnikatelia podľa BBC zverejnili petíciu, v ktorej pripomínajú pôsobenie generála Prokopčuka na ministerstve vnútra, „smutne preslávenom korupciou a plutokraciou“, ako aj „brutálnym zaobchádzaním s podozrivými a ich mučením“. „Rusko využije medzinárodnú organizáciu na svoje ciele, a to nielen legálne a spravodlivé, ako je dolapenie zločincov na úteku, ale aj na prenasledovanie disidentov a obete vykonštruovaných prípadov. Sám som to zažil,“ povedal britskej stanici jeden zo signatárov petície Andrej Stolbunov, ktorý získal v USA politický azyl, kým vo vlasti je naňho vydaný zatykač.