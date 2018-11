Mayová zostáva, nie je za ňu náhrada

"Cieľom schôdzky je pripraviť nedeľný summit Európskej rady vo formáte na základe článku 50, aby sme zabezpečili, že sme pripravení podporiť návrh dohody o vystúpení a schválili politickú deklaráciu o nastavení budúcich vzťahov. Nie je to večera, je to poobedňajší čaj,“ opísala eurokomisia stretnutie Mayovej a Junckera.

Britská premiérka Theresa Mayová. Autor: Reuters, TOBY MELVILLE

Formát na základe článku 50 Lisabonskej zmluvy je summit lídrov dvadsiatich siedmich členských krajín EÚ. Tí by mali odklepnúť dohodu o vystúpení Británie, ktorú dosiahli Brusel a Londýn. A tiež spomenutú politickú deklaráciu, ktorej znenie by mohlo byť známe dnes.

Nikto nechce Mayovej prácu

Bude však líderka konzervatívcov v nedeľu ešte premiérkou? "Nikto na to celkom presne nevie odpovedať,“ reagoval pre Pravdu Peter Snowdon, britský expert a autor viacerých kníh o britskej politike. "Povedal by som však, že to Mayová v tejto chvíli ustojí. Zdá sa, že niektorí konzervatívci zmenili názor. Chceli odchod premiérky, ale po debatách vo svojich volebných okrskoch a po zvážení za a proti sa rozhodli, že zatiaľ po nej nepôjdu,“ povedal Snowdon.

Podľa odborníka sa však stále môže veľa zmeniť. "Mayová v tejto chvíli prežije. Ale keď bude Dolná snemovňa v decembri hlasovať o dohode o vystúpení, tak to momentálne vyzerá tak, že na 90 percent zmluva neprejde,“ pripomenul Snowdon.



Aj podľa politológa Martina Farra z univerzity v Newcastli sa zdá, že zatiaľ Mayová zostane premiérkou. "Ak sa pýtate, či ňou bude aj počas summitu EÚ v nedeľu, tak krátka odpoveď znie áno,“ povedal pre Pravdu Farr.

Na druhej strane si odborník myslí, že Mayová by prežila hlasovanie o dôvere. "Minulý týždeň sa zdalo, že ho podporí dostatok konzervatívnych poslancov. Ale vyzerá to tak, že kritici premiérky precenili svoje možnosti. Teraz je už menej pravdepodobné, že k tomu dôjde,“ vysvetľuje Farr. "Situácia je veľmi vážna, zamotaná a nestabilná. Nevyzerá to však tak, že existuje k Mayovej líderstvu nejaká viditeľná alternatíva. Okrem toho by to bol priam zločin, keby sa konzervatívci rozhodli pustiť do kampane hľadania nového predsedu len niekoľko mesiacov predtým, ako Británia odíde z únie,“ pripomenul Farr.

Krajina ukonči členstvo v EÚ koncom marca 2019. "Ako som povedal, situácia je mimoriadne vážna. Nikto sa príliš nehrnie do toho, aby Mayovú nahradil. Ťažko by niekto pri rokovaniach o brexite dosiahol lepší výsledok. Mayová prišla s kompromisom, z ktorého nikto nie je šťastný. Ale je to praktický spôsob, ako riešiť situáciu,“ hovorí Farr. "V Konzervatívnej strane sú aj prívrženci pokračovania členstva krajiny v EÚ. Nepáči sa im dohoda, ale nechcú odstrániť Mayovú. Takmer všetci, čo by sa jej chceli zbaviť, sú prívrženci tvrdého brexitu. Myslia si, že keby Mayovú nahradili, situácia by bola iná. Ale väčšina ľudí to vníma ako extrémnu pozíciu. A zdá sa, že sa snaha stúpencov tvrdého brexitu už obracia proti nim, pretože svojimi krokmi iba prispievajú k neistote v už aj tak nestabilnej situácii,“ povedal expert.

Existuje ešte možnosť ďalšieho referenda o brexite? "Je tu malá šanca, ale skôr si myslím, že budeme mať nové voľby,“ povedal Farr. "Vyzerá to asi tak, že Dolná snemovňa momentálnu dohodu odmietne, Mayová skúsi na úrovni EÚ získať ešte nejaké ústupky, ale pre nedostatok času nakoniec parlament schváli to, čo mu vláda predloží,“ načrtol možný scenár politológ. "Druhé hlasovanie je dosť nepravdepodobné. Vláda ho odmietla a nové referendum nemá teraz ani podporu väčšiny v parlamente. Ale neznamená to, že v budúcnosti sa predsa len nebude konať,“ povedal zase Snowdon.

Ako predať Brexit?

Mayová sa dohodu snaží predať najmä svojim spolustraníkom, ale aj verejnosti. Vyhlásila, že brexit obmedzí voľný pohyb osôb. Migrácia bola jednou z hlavných tém počas referenda o zotrvaní Británie v únii v júni 2016. Mayová teraz tvrdí, že občania EÚ už nebudú predbiehať ľudí mimo únie pri vstupe na britský pracovný trh.

Za tieto slová si však vyslúžila premiérka značnú kritiku. Obyvatelia krajín únie predsa v minulosti prichádzali do Británie na základe platných pravidiel. Okrem toho štatistiky ukazujú, že migrácia prispela k ekonomickej prosperite krajiny.

"Som hrdý na to, že sa také množstvo občanov EÚ rozhodlo priniesť svoj talent, energiu a priateľstvo do našej krajiny. Je zásadne nesprávne ich očierňovať ako niekoho, kto sa predbieha v rade, a tým aj všetkých Britov, ktorí legálne žijú v únii,“ reagoval na sociálnej sieti Twitter na Mayovú bývalý veľvyslanec Británie vo Francúzsku a člen Snemovne lordov Peter Ricketts.