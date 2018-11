Izolovaný kmeň na indickom ostrove zrejme zabil Američana

Dvadsaťsedemročný Američan John Allen Chau údajne veľmi túžil stretnúť sa so Sentinelcami a vydal sa minulý týždeň na ich ostrov na výlet. Najprv si najal rybársky čln, neďaleko ostrova Severný Sentinel potom presadol do kanoe, na ktorom 16. novembra sám doplával k pobrežiu. Indická polícia uviedla, že úrady zadržali sedem rybárov, ktorí Američana nelegálne do blízkosti ostrova v piatok dopravili. Indická vláda označuje ostrov Severný Sentinel za chránenú oblasť a prístup tam zakazuje.

Rybári polícii povedali, že videli, ako sa na Američana na ostrove zniesla spŕška šípov vystrelených z lukov. „Bol napadnutý šípmi, ale pokračoval v chôdzi. Sentinelci potom Američanovi uviazali okolo krku lano a vliekli ho po pláži. Rybári sa vydesili a utiekli. Nasledujúce ráno sa ale vrátili a videli, že telo Američana leží na morskom pobreží,“ povedal agentúre AFP nemenovaný zdroj. Telo zatiaľ nebolo z miesta odvezené.

Súostrovia Andamany a Nikobary sa nachádzajú v Bengálskom zálive a tvorí ich reťaz viac ako 550 odľahlých ostrovov. Sentinelci žijú na malom zalesnenom ostrove Severný Sentinel a sú aj pre odborníkov veľkou neznámou, pretože tento kmeň sa cudzincov dôsledne stráni. Presný počet Sentinelcov nie je známy. Odhady sa pohybujú od menej ako 40 cez 250 až po 500.

Členovia tohto kmeňa, ktorí sú tmavej pleti, sú jedni z posledných ľudí na svete nedotknutí modernou civilizáciou, naďalej praktizujú život ako v dobe kamennej a živia sa ako lovci a zberači. Voči všetkým cudzincom sú agresívni. Ak sa k ich ostrovu priblížia nejakí votrelci, vraj po nich často strieľajú z lukov.