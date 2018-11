Ani brutálna vražda nepohla Trumpom

Zároveň odmietol potrestať Rijád napríklad pozastavením pre USA dlhoročných lukratívnych zbrojných dodávok. Aj tak vyzerá Trumpov „vlastenecký“ postoj v rámci volebného hesla Amerika na prvom mieste! s dôrazom predovšetkým na záujmy USA. Nepresvedčili ho ani výsledky analýzy CIA, podľa ktorej stopy vraždy vedú k najobľúbenejšiemu synovi kráľa Salmána bin Abdel Azíza. Navyše v rozhovore pre televíziu Fox News potvrdil: „Nevylučujem, že ak bude korunný princ Salmán na summite G20 v Buenos Aires, tak sa s ním stretnem.“ Očakávaný „spojenecký“ postoj sa pokúsil odôvodniť tvrdením, že USA chcú „zostať pevným partnerom Saudskej Arábie, aby garantovali vlastné záujmy, ale aj záujmy Izraela a ďalších partnerov v regióne“. Aj podľa ministra zahraničia USA Mikea Pompea citovaného portálom Warandpeace ide "o historický záväzok, ktorý je životne dôležitý pre americkú bezpečnosť“.

Dnes už mŕtvy oponent novinár Džamál Chášukdží. Autor: SITA/AP, Hasan Jamali

Čo nechce počuť prezident USA Chášakdžího hlas v bloku, kde sa nachádza vízové oddelenie a kde ho „privítali“ štyria agenti. „Pustite mi ruky! Čo si to dovoľujete!“ počuť novinára.

Po odvlečení Chášakdžího do bloku „B“, administratívnej budovy konzulátu, sa k skupine pridali ďalší traja ľudia. Jedným z nich bol šéf operácie plukovník kráľovskej rozviedky Mahér Abdulazíz Mutreb, ktorý často sprevádza korunného princa Salmána. Druhým bol generálny konzul Mohammed al Otajbí. Počuť ako plukovník kričí na Chášakdžího: „Zradca! Budeš sa zodpovedať!“

Dva zvukové záznamy v celkovej dĺžke 11 minút následne zachytávajú slovnú prestrelku novinára s únoscami a následný zápas, údery, mučenie a výkriky.

Členovia komanda telefonovali devätnásťkrát. V jednom telefonáte plukovník Mutreb informuje poradcu korunného princa o splnení „operácie“.

„Je strašné obliecť si šaty človeka, ktorého sme pred dvadsiatimi minútami zabili,“ počuť hlas muža, ktorý mal opustiť konzulát ako Chášakdží. Kožené topánky zavraždeného mu však boli malé. Počuť, ako mu dovolili ponechať si tenisky, čo však neskôr na videozázname odhalilo manéver únoscov. ZDROJ: Hurriyet Daily News

Na snahu Washingtonu zahrať škandál do stratena reagovalo už Turecko, ktoré stále účelovo kŕmi svet novými podrobnosťami o vražde saudskoarabského novinára. Ankara nevylúčila možnosť požiadať OSN o vyšetrenie prípadu. Podľa šéfa diplomacie Mevluta Cavusoglua sa tak stane, ak sa spolupráca so Saudskou Arábiou dostane do „slepej uličky“.

V samotnej monarchii, v ktorej sa nik neodváži kritizovať kráľovskú rodinu, vidia však po svojom vraždu, ktorej stopy vedú podľa väčšiny ku korunnému princovi.

„Čím viac sa ťahá škandál okolo Chášakdžího, tým viac je jasnejšie, že ide o sprisahanie,“ tvrdia noviny Okaz, najčítanejšie v monarchii. Podľa nich ide o „zákerný plán, ktorého cieľom je uvrhnúť Saudskú Arábiu do chaosu podobne ako Irak, Sýriu a Líbyu“. Na skutočnosť, že od začiatku sa potvrdzujú informácie spojené so zmiznutím kritika monarchie, Rijád reaguje tvrdením: „Turecká spravodajská služba vopred vedela o plánoch vrahov.“