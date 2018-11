Minister: Obviňovať kráľovskú rodinu z vraždy Chášakdžího je krajnou medzou

Saudskoarabský minister zahraničných vecí Ádil Džubajr v stredu uviedol, že Saudská Arábia nebude tolerovať akékoľvek spájanie korunného princa s desivou vraždou Chášakdžího. Podľa slov Džubajra pre stanicu BBC „sú v Saudskej Arábii vodcovia krajnou medzou, za ktorú nemožno ísť“. „Opatrovník dvoch svätých mešít (kráľ Salmán) a korunný princ sú touto krajnou medzou. Oni reprezentujú každého občana Saudskej Arábie a každý občan reprezentuje ich.“

Vo svojom vyhlásení sa Džubajr taktiež obrátil na predstaviteľov Turecka s výzvou, aby predložili všetky dôkazy v súvislosti s vraždou novinára na veľvyslanectve Saudskej Arábie v Istanbule a „prestali s únikmi informácií“.

CIA vinní korunného princa

Slovám Džubajra predchádzala séria vyhlásení amerického prezidenta Donalda Trumpa, v ktorých opakovane vyjadril Saudskej Arábii svoje sympatie. Ešte v utorok označil Trump túto krajinu za dôležitého a užitočného spojenca USA, a to aj napriek uniknutej správe z prostredia americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA), označujúcej korunného princa za pravdepodobného objednávateľa vraždy. Prezident Trump opätovne potvrdil svoj postoj v stredu, počas oddychu vo svojej rezidencii Mar-a-Lago Club na Floride, keď napísal na Twitteri: „Ceny ropy padajú. To je skvelé! Je to ako obrovské zníženie daní pre Ameriku a svet. Užívajte si to! 54 dolárov a bolo to 82 dolárov. Ďakujeme ti, Saudská Arábia, ale poďme ešte nižšie!“

Rijád pôvodne tvrdil, že novinár Chášukdží saudskoarabský konzulát v Turecku opustil. Avšak saudskoarabská prokuratúra neskôr oznámila, že bol zámerne zavraždený. V súvislosti s vraždou dosiaľ Rijád obvinil 11 osôb a ďalšie vyšetruje. CIA údajne dospela k záveru, že Chášakdžího, ktorý žil v Spojených štátoch, nariadil zavraždiť v Istanbule saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán. Denník Washington Post, do ktorého Chášukdží prispieval, to uviedol minulý týždeň v piatok, s odvolaním sa na osoby oboznámené s danou záležitosťou.