Madrid hrozí vetovaním dohody o brexite

Približne štyri mesiace do brexitu Británia a EÚ finišujú s prípravou textu rozvodovej zmluvy. Britská premiérka Theresa Mayová včera podvečer v Bruseli rokovala o politickom vyhlásení k budúcim vzťahom medzi EÚ a Britániou, ktoré bude súčasťou zmluvy. Zmluva by mala byť definitívne uzavretá na mimoriadnom summite v nedeľu.

Tým sa však celý proces ešte neskončí. Britániu i členské štáty EÚ čaká ešte náročný ratifikačný proces. Predtým, ako sa spustí v rámci zostávajúcich štátov EÚ, sa s napätím bude čakať najmä na výsledok hlasovania v britskom parlamente. Mayová totiž nemá istotu, že návrh vyjednanej zmluvy parlament odsúhlasí – proti sú najmä stúpenci brexitu, ktorí chcú jasnú odluku Británie od EÚ. Lenže aj niektoré členské štáty s návrhom rozvodovej zmluvy nie sú celkom spokojné. Španielsko v tejto súvislosti pohrozilo, že dohodu bude vetovať pre ustanovenia týkajúce sa Gibraltáru, iné štáty zas majú výhrady voči časti, ktorá sa zaoberá rybolovom a obchodom.

Bez súhlasu lídrov EÚ a britského parlamentu s rozvodovou zmluvou tak stále hrozí odchod Británie z EÚ bez dohody, čo by znamenalo, že nebude platiť ani prechodné obdobie, v rámci ktorého sa do konca roka 2020 pre bežných občanov brexitom nič nezmení. Brexit bez dohody by však narušil nielen voľný pohyb osôb, ale najmä obchodné vzťahy. Spôsobil by vážne ekonomické škody Británii, ale pocítila by ho aj EÚ.

Rokovania Mayovej so šéfom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom sa podľa nemenovaného diplomata EÚ mali týkať najmä troch oblastí – rybolovu, tovarov a Gibraltáru. „Juncker a Mayová sa to pokúsia vyriešiť,“ povedal. Hovorca Mayovej bol stručnejší: „Je fér opísať to ako súčasť prebiehajúcich vyjednávaní.“

EÚ sa snaží Britániu odradiť od akéhokoľvek znovuvyjednávania návrhu rozvodovej zmluvy. Na nové vyjednávania tlačia najmä stúpenci brexitu vo vládnej Konzervatívnej strane.

Na ratifikáciu textu treba okrem súhlasu britského parlamentu kvalifikovanú väčšinu EÚ – teda najmenej 20 štátov EÚ, v ktorých žije 65 percent obyvateľov. EÚ sa však bude snažiť dosiahnuť jednomyseľnosť, ktorá je potrebná na zabezpečenie budúcich obchodných dohôd.

Spomedzi členských štátov najhlasnejšie výhrady voči návrhu vzniesol Madrid. Španielsky premiér Pedro Sanchez žiada záruky, že budúcnosť Gibraltáru môže byť vyriešená priamymi rokovaniami medzi Madridom a Londýnom. Dohoda má jasne stanoviť, že budúcnosť Gibraltáru je bilaterálnou otázkou medzi Madridom a Londýnom, nie niečo, čo sa vyjednáva na úrovni EÚ. „Nedáme náš súhlas, kým nebudeme mať ubezpečenie, že vyjednávania medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ nebudú zahŕňať Gibraltár… že má ísť o osobitné vyjednávanie, s ktorým musí súhlasiť Španielsko,“ povedal včera španielsky minister zahraničných vecí Josep Borrell.

Podľa pozorovateľov v Bruseli sa Sanchez takýmto spôsobom snaží získať voličov pred chystanými miestnymi voľbami v Andalúzii. Upozorňujú však, že ak Madrid bude príliš tlačiť, môže ohroziť celú zmluvu o brexite. „Najnovší vývoj sledujeme s rastúcim znepokojením. Nikto nechce znovu otvárať návrh dohody,“ povedal ďalší nemenovaný diplomat EÚ.

S výhradami sa ozvalo aj Francúzsko. Chce garancie o budúcom prístupe do britských rybolovných oblastí, ktoré si však Londýn chce po brexite udržať pevne pod svojou kontrolou. Zostávajúce problémy chcú štáty EÚ riešiť buď v rámci plánov o budúcich vzťahoch po brexite, alebo cez osobitné vyhlásenia, ktoré by formálne neboli súčasťou zmluvy. Francúzsko je za osobitné deklarácie, Nemecko zas zdôrazňuje, že sa treba sústrediť na dokončenie politického vyhlásenia, ktoré má byť základom pre zmluvy o budúcich vzťahoch po brexite.

Platí však, že kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič. Takže obe strany sa zároveň pripravujú aj na najhorší scenár – brexit bez dohody. Diplomati v Bruseli hovoria, že aj Británia sa snaží o najjednoduchší pohyb tovarov po brexite, čo je privilégium tých nečlenských štátov, ktoré dodržiavajú pravidlá jednotného trhu EÚ – teda voľný pohyb tovaru, služieb, kapitálu, ale aj osôb. Británia sa však chce voľnému pohybu osôb vyhnúť a zostať len čiastočne súčasťou spoločného trhu EÚ. Európska dvadsaťsedmička chce však rozbitiu spoločného trhu a jeho pravidiel zabrániť.

Rokovania by sa mali uzavrieť dnes, zajtra sa majú ešte raz stretnúť hlavní vyjednávači. Ak sa podľa agentúry Bloomberg nepodarí záverečnú časť dohody o brexite uzavrieť do štvrtkového rána, nedeľný mimoriadny summit EÚ možno ani nebude.