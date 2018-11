Česká kontrarozviedka preverila manželov Protopopovcov, napojenie na ruské služby nezistila

Podľa člena komisie Ondřeja Polanského (Piráti) „BIS prešetrila prípad manželov Protopopovcov a ani u jedného z nich nenašla nijaký náznak napojenia na ruskú tajnú službu“, citoval ho denník Právo.

To, že kontrarozviedka nemá informácie o vplyve ruských tajných služieb na kauzu, oznámil na tlačovej konferencii po skončení rokovania komisie aj jej predseda Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL).

„Samozrejme to neznamená nič viac než to, že BIS o tom nemá správy. Pochopiteľne to tiež neznamená, že nejaké informácie nemôžu mať iné zložky, avšak takéto je stanovisko Bezpečnostnej informačnej služby k tej aktuálnej kauze,“ povedal Bělobrádek.

V súvislosti s pobytom Andreja Babiša mladšieho na Kryme okupovanom Ruskom, kam odišiel s vodičom spoločnosti Agrofert a manželom svojej lekárky Petrom Protopopovom, sa často spomína možné bezpečnostné riziko. Podľa ministra vnútra Jana Hamáčka (ČSSD) toto riziko musia posúdiť české spravodajské služby.

Česká kontrarozviedka je však pri zisťovaní informácií o ceste Babišovho syna na Krym obmedzená zákonom – môže totiž pôsobiť len na českom území. Mimo neho môžu informácie zhromažďovať dve zvyšné české tajné služby – Úrad pre zahraničné styky a informácie (ÚZSI) a Vojenské spravodajstvo.

Obe služby odmietli uviesť, či sa kauzou Babiša mladšieho zaoberajú, dodal portál.

Server Seznam Zprávy nedávno zverejnil reportáž zo Švajčiarska, v ktorej vystupuje syn českého premiéra Andrej Babiš mladší. Dvom novinárom tvrdí, že jeho otec chcel, aby syn „zmizol“ v súvislosti s vyšetrovaním dotačnej kauzy Čapí hnízdo, v ktorej obaja čelia trestnému stíhaniu.

S tým údajne podľa syna súvisela aj jeho cesta na Krym. Odviezol ho tam spolupracovník Agrofertu Protopopov, manžel psychiatričky a političky z hnutia ANO Dity Protopopovovej, ktorá mala Babiša mladšieho v starostlivosti a v zdravotnej správe o ňom napísala, že nemôže v prípade farmy Čapí hnízdo vypovedať. Premiérov syn dostal vraj na výber – buď ho zatvoria do psychiatrickej liečebne, alebo „pôjde na prázdniny“. V reportáži tiež povedal, že sa Protopopova trochu bojí.

Premiér Babiš na tieto synove slová zareagoval vyhlásením, že jeho potomok trpí duševnou poruchou a lieči sa. Podľa neho sa nestal žiaden únos.

Advokát exmanželky Babiša podal na novinárov trestné oznámenie

Reportéri českého servera Seznam Zprávy Sabina Slonková a Jiří Kubík čelia trestnému oznámeniu, ktoré vo Švajčiarsku podal právny zástupca syna premiéra ČR Andreja Babiša a jeho bývalej manželky. Predseda českej vlády to oznámil v stredu v rozhovore pre bulvárny denník Blesk.

Obaja novinári podľa oznámenia porušili švajčiarske zákony tým, že Babiša mladšieho trpiaceho schizofréniou nakrúcali skrytou kamerou.

„Práve dnes podal právny zástupca mojej bývalej manželky trestné oznámenie na pani Slonkovú a pána Kubíka za porušenie švajčiarskych zákonov, nezákonne vnikli do domu, nezákonne natáčali. Keď vo Švajčiarsku niekoho bez vedomia natáčate, tak je to trestný čin. Škoda, že to tak nie je aj u nás,“ povedal Babiš pre server Blesk.cz.

Reportérov taktiež obviňuje z toho, že svoju reportáž cielene načasovali tak, aby mu najviac uškodila. „Hovorím tomu Puč Palermo, cielene čakali s vydaním, aby to vyšlo pred 17. novembrom, aby boli demonštrácie. Môj syn je chorý a redaktori ho zneužili. Potom to načasovali, aby vyvolali tento škandál,“ tvrdí premiér.

V súvislosti s médiami Babiš hovorí o ohrdnutej skupine ľudí, ktorá ho chce dostať z politiky. Aj napriek silnejúcemu tlaku na jeho odstúpenie aj zo strany koaličnej ČSSD premiér demisiu rozhodne podať nemieni a nikdy o tom ani neuvažoval.

„O rezignácii som neuvažoval ani milisekundu. Ja nechcem odísť od rozrobenej práce. Ja som v tejto krajine pracoval, ja som tu uspel a teraz jej to vraciam,“ vyhlásil Babiš.

V piatok sa uskutoční mimoriadna schôdza Poslaneckej snemovne, na ktorej sa bude hlasovať o vyslovení nedôvery vláde. Iniciovala ju opozícia v dôsledku nového vývoja okolo kauzy Čapí hnízdo a s ňou súvisiacim údajným únosom premiérovho syna Andreja Babiša mladšieho na Ruskom okupovaný ukrajinský polostrov Krym.