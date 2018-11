Zverejnili meno organizátora pokusu o prevrat v Čiernej Hore

Novinári z investigatívnych tímov The Insider a Bellingcat zverejnili pravé meno organizátora nedávneho pokusu o prevrat v Čiernej Hore. Informoval o tom vo štvrtok ruský denník Novaja gazeta.

Investigatívni novinári zistili, že Vladimir Popov, ktorý je obvinený z pokusu o zosnovanie prevratu v Čiernej Hore, sa v skutočnosti volá Vladimir Moisejev. Podľa zistení novinárov je Moisejev zamestnancom ruskej vojenskej rozviedky GRU. V rokoch 2006–09 absolvoval výcvik v Moskve, a to na základni, ktorá patrí jednotke osobitného určenia GRU.

Novaja gazeta píše, že v tejto jednotke slúžil aj Nikita Minin, ktorý je tiež zapletený do kauzy prevratu v Čiernej Hore. Minin, ako zistili novinári, používa svoje pravé meno.

Stíhanie vo veci prípravy štátneho prevratu v Čiernej Hore sa začalo v roku 2016. Rusko všetky obvinenia o svojej účasti odmieta a tvrdí, že obsadenie parlamentu a spáchanie atentátu na čiernohorského premiéra plánovali srbskí a čiernohorskí nacionalisti. Vedenie Čiernej Hory však zasa tvrdí, že do pokusu o zmenu mocenských pomerov boli zapletené ruské tajné služby.

Prepojenie na kauzu Skripaľ

Tím novinárov z platformy The Insider s odvolaním sa na portál ruského katastra (Rosrejestr) napísal, že Moisejev a jeho rodina bývajú v moskovskej štvrti Čeriomuški v dome susediacom s tým, kde žije Alexander Petrov (pravým menom Alexandr Miškin), ktorý je podľa zistení novinárov tiež príslušníkom GRU a mal prsty v pokuse o otravu bývalého ruského agenta GRU Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije z marca tohto roku.

Novinári tiež tvrdia, že Moisejev pravidelne cestoval po Európe pod menom Vladimir Popov, pričom sa vydával za fotoreportéra alebo poisťovacieho agenta. V roku 2012 si pod menom Popov vytvoril webovú stránku na serveri Mail.ru a uverejnil na nej fotografiu z Varšavy.

V roku 2014 Moisejev letecky odcestoval do Moldavska, kde sa – podľa miestnej tlače a tajných služieb – pokúšal organizovať nepokoje, pričom sa opieral o polovojenské formácie, ktoré prešli výcvikom v ruskom meste Rostov na Done. Miestna tlač vtedy informovala o vyhostení dvoch ruských občanov. The Insider predpokladá, že jedným z nich mohol byť Moisejev, napísala Novaja gazeta.