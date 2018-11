Švédsky parlament bude hlasovať, či má byť premiérom zase Löfven

Švédsky parlament bude začiatkom decembra hlasovať, či by mal ďalší premiérsky mandát získať doterajší sociálnodemokratický predseda vlády Stefan Löfven. Oznámil to dnes predseda švédskeho parlamentu. Dva mesiace po parlamentných voľbách, ktoré skončili patom, Švédsko stále nemá vládu. Podľa analytikov je len malá pravdepodobnosť, že by poslanci Löfvena do funkcie premiéra schválili.