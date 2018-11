Clintonová: Európa musí obmedziť imigráciu a zabrzdiť tak populistov

Vlády v Európe musia k prisťahovalectvu pristupovať ráznejšie, aby vzali vietor z plachiet pravicových populistov. V rozhovore s britským The Guardian to povedala neúspešná kandidátka demokratov v posledných prezidentských voľbách v Spojených štátoch Hillary Clintonová.

Naznačila okrem iného, ​​že prisťahovalci prispeli k zvoleniu amerického prezidenta Donalda Trumpa a rozhodnutiu britských voličov opustiť Európsku úniu.

„Myslím si, že Európa musí migráciu dostať pod kontrolu, pretože práve tá ten oheň zapálila,“ povedala bývalá americká ministerka zahraničia o vzostupe najmä pravicového populizmu v Európe a na americkom kontinente. „Nemám žiadne pochybnosti o tom, že brexit bol hlavne o imigrácii… imigrácia tomu výrazne pomohla. Tiež si myslím, že je dôvodom, prečo sa (maďarskému premiérovi) Viktorovi Orbánovi podarilo konsolidovať moc. Zavrel hranice a javil sa ako obranca maďarskej spoločnosti a kultúry,“ pokračovala.

Clintonová v rozhovore vyjadrila obdiv k nemeckej kancelárke Angele Merkelovej za jej „súcitný“ prístup k prisťahovalcom, zároveň však podľa nej možno povedať, že Európa „si svoje odpracovala“. Krajiny starého kontinentu vraj musia dať jasne najavo, že nebudú schopné naďalej poskytovať útočisko a podporu. „Pretože ak sa nevysporiadajú s otázkou migrácie, bude naďalej vzbudzovať veľké vášne,“ dodala.

Interview s Clintonovou bolo súčasťou série rozhovorov The Guardian so stredo-ľavicovými politikmi. Tá vzniká v snahe „lepšie pochopiť, prečo ich politický štýl zdanlivo zlyháva“. Aj ďalší dvaja spovedaní – bývalí premiéri Británie a Talianska Tony Blair a Matteo Renzi – sa zhodli, že migrácia predstavuje pre politikov ich orientácie problém.

Clintonová okrem iného vyzvala politické subjekty, ktoré súperia s pravicovými populistami, aby nezanedbávali otázky týkajúce sa rasy a identity občanov. „Vo vzduchu je určité napätie, týkajúce sa toho, po čom ľudia túžia. Úplne tomu nerozumiem, myslím, že je to skôr otázka psychológie než politiky. Jasne, sloboda je náročná. Je ťažké každý deň vstať z postele, brať za seba zodpovednosť a snažiť sa činiť všetky tie rozhodnutia,“ uviedla s tým, že „sila sa dnes zdá byť veľmi atraktívna“. „A ľudia si neuvedomujú dostatočne, kam to môže zájsť. Nikto to dostatočne nepripomína,“ dodala.