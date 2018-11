Orbán obhajuje udelenie azylu Gruevskému, nazýva ho spojencom

Maďarský premiér Viktor Orbán dnes obhajoval to, že jeho krajina udelila politický azyl bývalému šéfovi macedónskej vlády Nikolovi Gruevskému. V maďarskom rozhlase Gruevského označil za svojho spojenca a macedónskou justíciu obvinil z toho, že je zapletená do politických hier. Gruevski do Maďarska utiekol, aby sa v Macedónsku vyhol nástupu do väzenia za zneužitie peňazí.