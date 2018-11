Posunie únia dohodu o brexite do cieľa?

Včera sa predstavitelia krajín EÚ v Bruseli nedohodli, ako riešiť problém Gibraltáru. Informovala o tom agentúra Reuters. Španielsko chce v súvislosti s britským územím s rozlohou 6,7 štvorcového kilometra na Pyrenejskom polostrove záruky, ktoré sa podľa Madridu v politickej deklarácii nenachádzajú.

Zachová sa jednota?

"Naše pozície po konverzácii s Theresou Mayovou zostávajú vzdialené. Moja vláda bude vždy brániť záujmy Španielska. Ak nedôjde k zmenám, budeme vetovať brexit,“ napísal vo štvrtok na sociálnej sieti Twitter španielsky premiér Pedro Sánchez.

Samozrejme, Španielsko nemôže zrušiť brexit. A nie je ani v pozícii, aby zablokovalo dohodu o odchode Británie z únie. V Európskej rade sa o nej totiž rozhoduje kvalifikovanou väčšinou.

Medzi štátmi EÚ však prevláda názor, že zmluvu je potrebné prijať konsenzom. Na základe princípov týkajúcich sa rokovaní o brexite, ktoré únia prijala v roku 2017, však môže Španielsko odmietnuť veci, ktoré by ovplyvnili jeho vzťah s Gibraltárom.

Podľa spravodajského portálu Politico Europe viacerí diplomati v Bruseli nie sú nadšení, že Madrid túto otázku vytiahol práve teraz. Iní však uznávajú, že Španielsko sa počas rokovaní o brexite správalo veľmi zodpovedne a že sa dalo predpokladať, že bude mať požiadavky týkajúce sa Gibraltáru.

"Dohoda o brexite čelí väčším prekážkam na britskej strane v súvislosti s ratifikačným procesom a vnútornými nezhodami v Spojenom kráľovstve,“ reagovala pre Pravdu Orsolya Ráczová, analytička medzinárodných vzťahov v GLOBSECU. "Španielsko nemá právo veta. Rozhodnutie o dohode o vystúpení nemusí byť jednohlasné, stačí kvalifikovaná väčšina. Vzhľadom na to, ako doteraz rokovania prebiehali zo strany EÚ, si myslím, že únia si bude chcieť zachovať jednotu,“ uviedla Ráczová.

Nad summitom visí aj tieň dnešnej návštevy britskej premiérky Mayovej v Bruseli, kde sa stretne so šéfom Európskej komisie Jeanom-Claudeom Junckerom. Je to posledný pokus dostať do dohody predstavy Londýna?

"Predpokladám, že EÚ zmluvu o vystúpení a deklaráciu o budúcich vzťahov schváli. Mayová ešte musí ukázať, že do poslednej chvíle bojuje za najlepší možný výsledok,“ povedala pre Pravdu z Bruselu odborníčka Centra pre európsku reformu Agata Gostynska. Akýkoľvek zásah do textu dohody by mohol znamenať narušenie summitu. Z Berlína napríklad znie, že v tom prípade by na schôdzku neprišla kancelárka Angela Merkelová.

Je to len prvý krok

Včera Mayová pre BBC Radio 5Live odpovedala na otázky britskej verejnosti týkajúce sa brexitu. Ako na twitteri pripomenula politická editorka denníka Guardian Pippa Crerarová, predsedníčka vlády mala problém vysvetliť, čo pozitívne brexit prinesie.

No konzervatívna premiérka chce vystúpiť z únie, lebo tým napĺňa mandát z referenda v júni 2016. Bývalý minister pre brexit Dominic Raab však Mayovej odkázal, že dosiahnutá dohoda je horšia, ako keby Británia v EÚ zostala. Je otázne, či sa v parlamente nájde dostatok hlasov na podporu zmluvy. V tejto chvíli to vyzerá tak, že ich Mayová nemá.

"Existuje riziko, že britský parlament dohodu odmietne. Okrem toho zmluva o vystúpení je len prvým krokom. V podstate všetky pravidlá budúcich vzťahov bude ešte potrebné vyrokovať,“ pripomenula pre Pravdu odborníčka na zahraničnú politiku Isabel Camisaová z univerzity v portugalskej É­vore.