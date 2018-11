Tijuana vyhlásila kvôli migrantom humanitárnu krízu

Tí postupne prichádzajú do Tijuany a chcú požiadať v USA o azyl. Starosta Juan Manuel Gastélum povedal, že mexická federálna vláda im poskytla len málo podpory a on nechce minúť mestské zdroje na zmienené účely. Gastélum v piatok pre rozhlasovú stanicu Fórmula zdôraznil, že Tijuana nemá potrebné zdroje ani infraštruktúru na to, aby sa o migrantov adekvátne postarala. „Neminiem (na migrantov) peniaze (obyvateľov) Tijuany,“ vyhlásil starosta.

Vedenie mesta už vo štvrtok oznámilo, že požiadalo o pomoc Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA).

Smerom k hraniciam Spojených štátov sa v októbri zo stredoamerických krajín vydalo v rôznych skupinách okolo 9 000 ľudí. Veľká časť z nich sa nachádza v mexickom meste Tijuana ležiacom blízko hraníc s USA.