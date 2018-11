Poľský Senát schválil zmenu zákona o odchode sudcov do penzie

Reforma súdnictva vyhnala do ulíc tisícky protivládnych demonštrantov. Na archívnej snímke protest z Varšavy.

Poľský Senát v piatok večer schválil zmenu sporného zákona, ktorý znížil sudcom najvyššieho súdu vek odchodu do dôchodku. Poľská vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS) si od novely sľubuje ukončenia sporu s Európskou komisiou pred Súdnym dvorom Európskej únie. Už v stredu odsúhlasil zmenu zákona Sejm, teda dolná komora poľského parlamentu. Na záver má ísť novela na podpis poľskému prezidentovi.

„Zdá sa, že sa Poľsko vydalo správnym smerom,“ povedal v piatok vo Varšave novinárom podpredseda Európskej komisie Valdis Dombrovskis.

V rámci reformy poľského najvyššieho súdu, ktorá nadobudla účinnosť od júla, sa sudcom znížil vek odchodu do dôchodku zo 70 na 65 rokov. Ak chce sudca aj po dosiahnutí tejto vekovej hranice v práci pokračovať, musí o to požiadať a tiež musí doložiť, že je na to zdravotne spôsobilý.

Zástupcovia poľskej vládnej strany Právo a spravodlivosť zákon o najvyššom súde hájili tým, že sa zefektívnila práca tohto justičného orgánu a že sa zbavil skorumpovaných sudcov. Jeho kritici v ňom naopak videli nástroj, ako poslať na odpočinok nepohodlných sudcov, vrátane predsedníčky najvyššieho súdu. Európska komisia napadla reformu na súde EÚ a ten v polovici októbra účinnosť reformy pozastavil.

Novela, ktorú tento týždeň schválil poľský Sejm aj Senát, predpokladá, že sudcovia najvyššieho súdu, ktorí museli tento rok kvôli danému opatreniu odísť do dôchodku, sa budú môcť rozhodnúť, či sa do práce vrátia, alebo nie. Podľa novely tiež zostane v čele najvyššieho súdu Malgorzata Gersdorfová, ktorá útoky vlády na poľskú justíciu ostro kritizovala a aj po prijatí sporného zákona odmietala odísť do dôchodku s odvolaním sa na ústavu, ktorá zaručuje jej mandát, ako aj na ústavnú zásadu neodvolateľnosti sudcov.

Gersdorfová v piatok vyhlásila, že zmena odsúhlasená v Sejme a Senáte je len jedným krokom vpred a že bude potrebné prijať ďalšie kroky, aby bola v Poľsku zachovaná vláda zákona. „Prijatie zmien je mierne uspokojujúce, čo sa týka sudcov najvyššieho súdu, ale je to len špička ľadovca,“ konštatovala Gersdorfová.