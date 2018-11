NATO: Rusko voči Ukrajine otvorene použilo vojenskú silu

Po dnešnom mimoriadnom rokovaní veľvyslancov aliančných krajín so zástupcami Ukrajiny to v centrále NATO v Bruseli povedal novinárom generálny tajomník organizácie Jens Stoltenberg. Upozornil, že pokračujúca ruská militarizácia Krymu, Čierneho a Azovského mora ďalej ohrozuje ukrajinskú nezávislosť a podkopáva stabilitu v širšom regióne.

Ruské špeciálne jednotky v nedeľu zadržali u Kerčskom prielive tri lode ukrajinského námorníctva. Rusi pritom na plavidlá strieľali a troch námorníkov zranili.

„Použitie vojenskej sily proti ukrajinským lodiam a námorníkom nemá žiadne opodstatnenie,“ zdôraznil generálny tajomník aliancie. „Videli sme, ako strieľajú na ukrajinské lode. Videli sme, že sa plavidiel zmocnili a zajali námorníkov. A videli sme, že niektorí zo zajatých boli zranení,“ vypočítal Stoltenberg.

Rusko podľa neho musí pochopiť, že jeho kroky majú svoje dôsledky. Nedeľné dianie v Kerčskom prielive zapadá do vzorca ruského správania sa v posledných siedmich rokoch, podotkol generálny tajomník NATO.

Na otázku, ako konkrétne teraz aliancia na vývoj v Azovskom mori zareaguje, Stoltenberg odpovedal zoznamom krokov, ktoré už voči Rusku v súvislosti s Ukrajinou členské krajiny aliancie uskutočnili, zmienil sa napríklad o sankčných opatreniach či o posilňovaní NATO vo východnej Európe.

Ruský postup už kritizovala Európska únia i západné štáty, najhlasnejšou a spoločnou požiadavkou je okamžité prepustenie zadržiavaných plavidiel aj ľudí.

Pripomienka vojny

NATO dnes podľa Stoltenberga vyzvalo Rusko, aby zabezpečilo nerušený prístup do ukrajinských prístavov a slobodu plavby v Azovskom mori a Kerčskom prielive. „A voláme tiež po pokoji a umiernenosti. Incident je pripomienkou, že na Ukrajine je vojna. A pokračuje už dlhšie ako štyri roky,“ poznamenal generálny tajomník NATO.

O mimoriadne zvolanie Komisie NATO-Ukrajina Stoltenberga dnes ráno telefonicky požiadal ukrajinský prezident Petro Porošenko. Spojenci dnes zopakovali dlhodobý postoj aliancie, ktorá ruskú anexiu Krymu pokladá za nelegálnu a odsudzuje ruskú podporu separatistom v samozvaných republikách na východe Ukrajiny.

„NATO ďalej Ukrajinu silne podporuje prakticky aj politicky,“ povedal Stoltenberg. Ukrajinský prezident Porošenko už podpísal výnos, ktorý v krajine zavádza vojnový stav. O jeho uvedenie do platnosti by mali ešte dnes hlasovať ukrajinskí poslanci na svojom mimoriadnom zasadnutí. Porošenko dnes vraj Stoltenberga uistil, že krok nebude hrozbou pre prácu ukrajinských demokratických inštitúcií ani nebude znamenať problémy pre blížiace sa prezidentské voľby v krajine. „Pre nás je to dôležité,“ upozornil generálny tajomník.