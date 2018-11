Lídri francúzskych regiónov požiadali Macrona o kompromis so "žltými vestami"

Krátko predtým, ako sa mal Macron k tejto veci vyjadriť, regionálni lídri zo stredopravicového aj stredoľavicového spektra, upozornili, že protestujúci označovaní ako „žlté vesty“ stelesňujú „regionálny a spoločenský rozpor v našej krajine“.

Protestné hnutie vyjadruje hnev francúzskych vidieckych a okrajových komunít, uviedli regionálni lídri v článku zverejnenom v novinách L'Opinion.

Macron by mal podľa nich akceptovať „moratórium“ na zvyšovanie daní z palív, ku ktorému by malo dôjsť v januári. Toto zvýšenie by malo podľa vlády slúžiť na boj s klimatickou zmenou.

Macron nezmení energetickú politiku

Francúzsky prezident v utorok vyhlásil, že načúval hnevu obyvateľov ohľadom vyšších daní z palív, ale neustúpi pred násilnými okrajovými skupinami a nezmení smerovanie energetickej politiky. Informovala o tom agentúra Reuters.

„Ja si nemýlim občanov a ich požiadavky s násilníkmi. Nevzdám sa ničoho pred tými, ktorí chcú deštrukciu a zmätok,“ vyhlásil Macron. Avšak ako ústupok protestujúcim podľa agentúry AFP uviedol, že dane z pohonných hmôt sa upravia tak, aby prihliadali na ostré nárasty svetových cien ropy.

Blokády ciest vo Francúzsku, ktoré sú protestom proti zámeru vlády zvýšiť ceny pohonných látok, pokračovali v pondelok už desiaty deň. Z prieskumov verejnej mienky vyplýva, že protestné hnutie má širokú podporu verejnosti, dodáva agentúra DPA.