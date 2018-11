OSN zvoní na poplach ohľadom dovozu potravín cez kľúčový prístav v Jemene

Mesto Hudajda, ktoré kontrolujú proiránski šiitskí povstalci známi ako húsíovia, sa na začiatku júna stalo terčom ofenzívy provládnych jednotiek podporovaných Saudskou Arábiou.

Prístav v meste Hudajda pritom predstavuje vstupnú bránu pre potraviny a iný tovar dovážaný do vojnou zdevastovanej krajiny. Aj preto vyvolala ofenzíva v Hudajde silný medzinárodný tlak, pod ktorým sa ústredná vláda rozhodla v strede novembra pozastaviť v tomto meste bojové operácie.

Svetový potravinový program (WFP) však v tomto kontexte upozornil na to, že aj napriek prímeriu sa „vzhľadom na pretrvávajúcu neistotu v meste“ dovoz do prístavu za posledné dva týždne znížil o 47 percent. Hovorca WFP Hervé Verhoosel uviedol, že „ak takáto situácia bude pokračovať, prípadne sa zhorší, bude to mať drastický dosah na ceny a dostupnosť jedla, následkom čoho bude pre jemenské rodiny ešte náročnejšie uspokojiť svoje základné potreby“.

OSN odhaduje, že až 70 percent dovozu prichádza do krajiny práve cez prístav v Hudajde na pobreží Červeného mora. Objem nákladu humanitárnej pomoci cez tento prístav sa pritom údajne nezmenil, avšak len ťažko dokáže pokryť prudký prepad komerčného dovozu. WFP dokáže momentálne zásobovať potravinami okolo osem miliónov Jemenčanov, avšak zvyšných 20 miliónov je plne odkázaných na komerčný dovoz. OSN v tomto kontexte ďalej uvádza, že až 14 miliónov Jemenčanov je vystavených akútnemu riziku hladomoru.

Občianska vojna v Jemene sa začala v roku 2015 a je považovaná za súčasť širšieho regionálneho súperenia medzi Saudskou Arábiou a Iránom. Podľa odhadov WFP si vojna vyžiadala 10 000 obetí na životoch, avšak ako uviedla agentúra AFP, niektoré ľudskoprávne organizácie odhadujú až štvornásobný počet obetí.