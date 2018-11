Súd pre ľudské práva upustil od rozhodnutia v prípade Berlusconiho

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) so sídlom v Štrasburgu v utorok oznámil, že nerozhodne o sťažnosti bývalého talianskeho premiéra Silvia Berlusconiho, týkajúcej sa zákona, ktorý mu po odsúdení za daňové podvody znemožňoval uchádzať sa o verejné funkcie. Vyhovel tak požiadavke samotného sťažovateľa, informovala tlačová agentúra AP.

V súčasnosti 82-ročný Berlusconi podľa ESĽP požiadal o zastavenie konania ešte v júli, a to vzhľadom na rozhodnutie talianskeho súdu, že verejnú funkciu je opäť spôsobilý vykonávať. Sťažnosť podal ešte v roku 2013, pričom argumentoval, že zásahom do politickej kariéry došlo k porušeniu jeho práv.

Sudcovia v Štrasburgu dospeli k záveru, že nenastali „žiadne osobitné okolnosti vzťahujúce sa k dodržiavaniu ľudských práv“, ktoré by si vyžadovali pokračovanie konania. Vzhľadom na uvedený verdikt vynesený v Miláne by navyše prípadné rozhodnutie ESĽP nemalo žiadny praktický účinok, poznamenala AP.

Po usvedčení z daňových podvodov mal Berlusconi pôvodne zakázané kandidovať vo voľbách až do roku 2019. Prišiel tiež o kreslo v Senáte a právo voliť. Napriek tomu však zostal vplyvnou postavou talianskej pravice a vlani ohlásil svoj návrat do politiky. Nedávno tiež oznámil, že má v úmysle kandidovať v budúcoročných voľbách do Európskeho parlamentu.

Viacnásobného expremiéra odsúdili v roku 2013 na štyri roky väzenia za vytvorenie systému daňových únikov. Tento trest mu neskôr zmiernili na verejnoprospešné práce. Alternatívny trest si odslúžil v domove dôchodcov.