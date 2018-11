Mayová obhajuje svoj brexit

Zmluvu musí odobriť Európsky parlament a britská Dolná snemovňa. V nej však nemá premiérka Theresa Mayová v tejto chvíli dostatok hlasov.

Trump ako problém

Život ešte predsedníčke vlády znepríjemnil americký prezident Donald Trump. Šéf Bieleho domu vyhlásil, že zmluva s EÚ sťažuje obchodné vzťahy medzi Spojenými štátmi a Britániou. Podľa neho dohoda vyzerá ako veľmi výhodná pre EÚ.

"Ak sa budú riadiť touto zmluvou, tak nemusia byť schopní obchodovať s USA. Nemyslím si, že toto by chceli,“ povedal o Británii Trump. V minulosti kritizoval Mayovú za jej prístup k rokovaniam s úniou. Trumpa v prezidentských voľbách podporil Nigel Farage, prívrženec tvrdého brexitu a bývalý šéf Strany nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP).

Nie je vylúčené, že ak zmluva neprejde, Mayová skončí a nahradí ju niekto z tvrdého euroskeptického tábora. politológ Christian Schweiger

Jedným z argumentov prívržencov vystúpenia Británie z EÚ bolo, že krajina bude môcť uzatvárať vlastné obchodné dohody. Hoci Mayová bola počas referendovej kampane za zotrvanie v únii, dnes neustále tvrdí, že brexitom napĺňa vôľu voličov. Trumpove slová o problematických vzťahoch s USA odmietla.

"Budeme mať nezávislú obchodnú politiku a budeme schopní vyjednať obchodné zmluvy s krajinami po celom svete,“ citovala agentúra AFP z Mayovej včerajšieho vyjadrenia. "Čo sa týka Spojených štátov, tak už sme s nimi hovorili, akú dohodu by sme mohli mať v budúcnosti. Nebude to už rozhodnutie prijaté v Bruseli. Budeme mať nad ním kontrolu a uzavrieme obchodné dohody, ktoré posilnia našu prosperitu, ekonomiku a vytvoria v Británii pracovné miesta,“ vyhlásila premiérka.

Podľa štúdie univerzity London School of Economis brexit v podobe existujúcej dohody bude znamenať, že celkovo sa hospodárstvo krajiny zmenší o 5,5 percenta v porovnaní so stavom, keby Británia v únii zostala.

"Nie je veľmi pravdepodobné, že Dolná snemovňa zmluvu schváli. Mayová čelí problémom vo vlastnej Konzervatívnej strane a dohodu odmietajú aj ostatní. Labouristi, Liberálni demokrati, Škótska národná strana a severoírski unionisti,“ reagoval pre Pravdu Christian Schweiger, odborník na vzťahy Británie a EÚ na univerzite v nemeckom Chemnitzi.

Mayovú včera varoval bývalý minister obrany Michael Fallon, že dohoda o vystúpení je v tejto podobe pravdepodobne nepriechodná v parlamente. Pre BBC Radio 4 povedal, že by sa o nej malo ďalej vyjednávať. No v nedeľu na summite lídrov európskej dvadsaťsedmičky jasne zaznelo, že táto zmluva je maximum, čo môže EÚ položiť na stôl.

Katastrofický scenár?

Predsedníčka vlády vyrazila do Walesu a Severného Írska a snaží sa presvedčiť verejnosť, aby dohodu prijala.

"Keby sa hlasovalo dnes, bolo by ťažké zvíťaziť. Myslím si však, že do 11. decembra stále máme čas na presviedčanie,“ vyhlásil pre Sky News David Lidington, ktorý je vo vláde de facto vicepremiérom. V rozhovore pre BBC zase konzervatívny politik uviedol, že to, žeby EÚ ponúkla Británii alternatívny plán, je len zbožné prianie niektorých zákonodarcov.

V prípade, že by britský parlament dohodu odmietol, zostalo by len niekoľko mesiacov na vyriešenie situácie. Politológ Schweiger si myslí, že sa to môže skončiť aj veľmi zle.

"Nie je vylúčené, že ak zmluva neprejde, Mayová skončí a nahradí ju niekto z tvrdého euroskeptického tábora. Mohol by to byť Boris Johnson či Jacob Rees-Mogg. Výsledkom by bolo, že sa vláda pokúsi otvoriť rokovania, čo pravdepodobne EÚ odmietne. Potom sa môže stať, že Británia vystúpi z únie bez dohody. Konzervatívni euroskeptici budú obviňovať úniu. Obávam sa, že vzťahy EÚ a Británie budú veľmi napäté. Najmä, keď sa existujúcu dohodu nepodarí uviesť do praxe,“ vyhlásil Schweiger.