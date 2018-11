Andrej Babiš: Prežil som najťažšie chvíle v politike

Máte za sebou náročné dni. Dá sa povedať, že boli najhoršie, odkedy ste v politike?

Určite áno. Keď sa útočí na moju rodinu – na môjho chorého syna, tak je to najhoršie, čo sa môže stať. Pochopím, keď ma atakujú odporcovia priamo, ale ak zneužijú člena mojej rodiny, ďaleko prekračujú červenú čiaru. Novinári zneužili môjho syna a opozícia sa toho nadšene, odporne chytila.

Spočiatku nebolo jasné, ako sa koaličná sociálna demokracia zachová pri hlasovaní o vyslovení nedôvery vláde. Zjavne nastala prvá vážna vládna kríza…

…ja som nevidel žiadnu vládnu krízu. Uskutočnila sa mimoriadna schôdza Poslaneckej snemovne, ktorú opozícia zvolala s cieľom zneužiť ju, aby klamala, urážala a ponižovala ma. Jej predstavitelia sa nechutne predháňali v tom, kto proti mne arogantnejšie zaútočí. Všetci pritom vopred vedeli, že moja vláda sa udrží. Mimochodom, niektorí čelní členovia ľudovcov asi pochopili rozpravu ako preteky v tom, kto z nich nahádže na mňa najviac špiny. Rozumiem, čo tým sledovali.

Čo?

Súťažili medzi sebou, že kto si viac do mňa kopne, lebo ľudovci si budú voliť nového predsedu. Traja kandidáti na predsedu podali skvelý výkon. U Pirátov som mal chvíľami dojem, že sú zdrogovaní, respektíve nepríčetní. Vyslovovali neuveriteľné lži. Povedal som si, že radšej ani nebudem na ne reagovať, lebo to nemá zmysel.

Tvrdíte, že ste nepostrehli žiadnu vládnu krízu, ale Jan Hamáček, predseda ČSSD a zároveň minister vnútra, pár dní pred hlasovaním v snemovni poznamenal, že by privítal takzvaný slovenský model – Robert Fico zostal iba šéfom Smeru, na čele vlády ho vystriedal Peter Pellegrini.

Dôrazne zopakujem, že som nezbadal nijakú vládnu krízu. Koalícia funguje štandardne. Mimochodom, nie ako predchádzajúca, keď bol premiérom Bohuslav Sobotka. Napríklad minister spravodlivosti z nášho hnutia ANO musel raz čakať až šesť týždňov, než ho prijme predseda vlády. Neuveriteľné. Nič také sa teraz nedeje. So všetkými ministrami si píšem esemesky a operatívne sa stretávame. S pánom Hamáčkom mám korektné politické vzťahy. Telefonujeme si, vymieňame si esemesky.

Napriek tomu vyzneli slová šéfa koaličnej strany znepokojujúco pre stabilitu vlády.

Hamáček nemá ľahké postavenie vo svojom politickom tábore. Členovia ČSSD si síce v straníckom referende odhlasovali, že ich strana išla do koalície s hnutím ANO, ale niektorí sa s tým doteraz nestotožnili. Posledné udalosti chceli zneužiť na to, aby zvalili vládu. Niektoré výroky Hamáčka pred schôdzou Poslaneckej snemovne vnímam v kontexte jeho neľahkej situácie vnútri ČSSD. Ideme však ako vláda stále ďalej. Opoziční politici si zahrali svoje divadlo v priamom televíznom prenose; my plníme sľuby, ktoré sme dali voličom, o ktorých sa opiera táto vláda, čo vzišla z demokratických volieb. Bodka.

Verejne ste povedali, že celá kauza vám pripadá ako spravodajská hra namierená proti vám. Mysleli ste to obrazne alebo ste sa opierali o nejaké zistenia?

Praha je veľké mesto, ale nie až také veľké, aby som v kuloároch nepočul o tom, že za všetkým proti mne môžu byť bývalí zamestnanci rozviedky. Niektorí spolupracovali s novinárkou, ktorá o mne šíri klamstvá.

Ďalšia otázka možno bude pôsobiť ako konšpirácia. Môžete vylúčiť, že za snahou o zmenu vlády mohli stáť tí, čo chcú vidieť pri moci niekoho, kto im odklepne zákazku na výstavbu nového bloku jadrovej elektrárne Dukovany?

Táto špekulácia je nezmyselná. Vidím to inak. Určite ma považujú za nepohodlného tí, čo už dlhé roky ťažia z korupcie – takí, ktorým prekáža, že chcem budovať slušne fungujúci štát.

V minulom rozhovore pre Pravdu ste ubezpečovali, že vaša vláda nie je rukojemník komunistov, ktorí ju tolerujú v Poslaneckej snemovni. Môžete zaručiť, že si teraz nevypýtali nejakú protihodnotu za to, že nezahlasujú za vyslovenie nedôvery?

Platí to, čo som vtedy povedal, pričom ich poslancov považujem za zodpovedných politikov, ktorí nechcú uvrhnúť krajinu do nejakého chaosu, do predčasných volieb, ktoré by vlastne jedine viedli k nekonečnému vyjednávaniu o novej vláde. Pred hlasovaním v snemovni som prišiel do ich poslaneckého klubu, mali sme otvorenú, férovú debatu.

Čo zaznelo?

Nebránim sa vecnej debate. Komunisti mi vyčítali niektoré moje výroky z minulosti a ja som im to vysvetlil. Pochopili sme sa. Koalícia pokračuje, pretože komunisti vidia, že vláda plní viaceré ich predvolebné sľuby, ktoré sa v mnohom stotožňovali so zámermi sociálnej demokracie.

Politici nemajú radi otázky typu, čo by bolo, keby sa niečo stalo, ale viete si predstaviť, že by vo vláde sociálnu demokraciu v prípade možnej vážnej krízy nahradila Strana priamej demokracie Tomia Okamuru?

Táto téma vôbec nie je na stole. Máme podpísanú koaličnú zmluvu s ČSSD, podľa ktorej sa riadime a pracujeme. Občas to nie je v koalícii jednoduché, býva to vtedy o umení nájsť kompromis, čo sa nám darí. Zdôrazňujem, že pokračujeme v súčasnom zložení.

Existencia vlády, ktorá je menšinová, stále ponesie so sebou riziko predčasných volieb. Ako by dopadli?

Nikto nevidí do hlavy voličom. Ani ja. Predovšetkým nevidím žiadny dôvod, aby sa konali predčasné voľby. Vláda totiž dosahuje veľmi dobré výsledky. Naopak, predčasné voľby by určite privítali tí, čo ma až paranoidne nenávidia. Niektorí sú už tak zákerní, že by ma najradšej videli mŕtveho a dokonca zachádzajú do absolútneho extrému, keď sa netaja, že želajú to najhoršie celej mojej rodine. Pokiaľ ide o mňa, fungujem na maximum. Denne pracujem zvyčajne až dvadsať hodín. Vydávam zo seba najviac pre krajinu, kde som sa usadil, v ktorej sa mi podarilo úspešne podnikať a týmto spôsobom jej to vraciam snahou, aby sa vrátila na špičku Európy, kam kedysi patrila prvá Československá republika.

Chystá sa nejaká zmena vo vláde? Prezident Miloš Zeman totiž vyhlásil, že by vám ochotne vyhovel s vymenovaním, keby ste sa rozhodli zmeniť ministra zahraničných vecí.

Tento rezort podľa koaličnej zmluvy vedie človek navrhnutý sociálnou demokraciou, ktorým je Tomáš Petříček. Je to záležitosť ČSSD, ale nijaký návrh na zmenu nie je na stole. Držím sa dohodnutých pravidiel, budem rešpektovať vôľu pána Hamáčka. Nie som politik, ktorý by porušil koaličnú zmluvu, ako to urobil predchádzajúci šéf vlády Sobotka, keď ma napriek platnej dohode vyhodil z postu ministra financií.

Odbočme na záver od vnútornej politiky. Čoskoro budú lídri členských štátov EÚ posudzovať otázku predĺženia sankcií proti Rusku. Ako sa zachová Česko?

V Rade Európskej únie sa správame solidárne. Otázne je, či niektoré štáty prídu s novými návrhmi; konkrétne sa verejne hovorí o Taliansku. Až potom by sme uvideli, ako sa k tomu postavíme. Vzťahy s Ruskom by som pritom takpovediac nezúžil len na tému sankcií.

V akom zmysle?

EÚ potrebuje s Moskvou komunikovať. Potvrdilo sa to, keď do Prahy pri príležitosti 100. výročia vzniku československej štátnosti pricestovali nemecká kancelárka Angela Merkelová a francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorí potom odleteli do Turecka, aby rokovali s prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom a so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom.

Únia musí pomáhať ľuďom na iných svetadieloch, aby neprichádzali ako ilegálni migranti do Európy a, naopak, aby zostali žiť tam, kde sa narodili – v lepších životných podmienkach, a nie aby ich prevážali na lodiach do štátov EÚ pašeráci, ktorí si z nich urobili veľký biznis. Tento veľký problém ťažko vyriešime v danom regióne bez súčinnosti s Ruskom. Samozrejme, posledný incident s Ukrajinou v Azovskom mori vzťahy pravdepodobne zhorší.