Rusko ohlásilo ďalšie posilnenie obrany Krymu

Jednotka podľa neho „v najbližšej dobe“ nastúpi do bojovej pohotovosti na polostrove po tom, čo úspešne zvládla na cvičisku u Astrachane streľby na cvičné terče, imitujúce nízkoletiace, veľmi rýchle a balistické ciele.

Oznámenie o posilnení obrany ukrajinského polostrova, ktorý Rusko zabralo v marci 2014, prichádza v čase zvýšeného napätia s Ukrajinou. Tá vyhlásila v pohraničných a prímorských oblastiach vojnový stav v reakcii na nedeľňajší incident v Kerčskom prielive, kde ruskí pohraničníci ostreľovali a zadržali tri lode ukrajinského vojenského námorníctva. Ukrajinský prezident Petro Porošenko v utorkovom televíznom prejave svojich spoluobčanov varoval, že krajine hrozí „skutočná vojna“ s Ruskom.

Interfax podotkol, že rakety S-400 z koncernu Almaz-Antej sú schopné zasahovať ciele do vzdialenosti 400 kilometrov a do výšky 30 kilometrov, a to vrátane strategických bombardérov, balistických rakiet a striel s plochou dráhou letu.