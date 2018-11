Z aukčného domu vo Viedni zrejme ukradli Renoirov obraz

Neznámy zlodej vošiel v pondelok do aukčného domu Dorotheum, zvesil obraz zo steny a odišiel s ním preč. Aukčný dom a viedenská polícia podľa ORF potvrdili krádež obrazu, ale neuviedli, že je to Renoirovo dielo. Dorotheum však zo svojej webstránky stiahlo z položiek v aukcii Renoirov obraz Golfe, Mer, Falaises Vertes (v preklade Záliv, more, zelené útesy). Jeho cenu odhadujú na 120 až 160-tisíc eur.