Putin: Ruskí vojaci len plnili povinnosť. Celé to organizoval Porošenko

Putin to uviedol v stredu v prejave na investičnom fóre Rusko pozýva. Tento prejav bol súčasne jeho prvou priamou reakciou na incident vyvolávajúci obavy, že by mohol prerásť do ozbrojeného konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou.

Ruský prezident vyhlásil, že táto „provokácia bola zosnovaná súčasnou mocou (na Ukrajine) a úradujúcim prezidentom v predvečer prezidentských volieb na Ukrajine v marci budúceho roku“.

Putin svoj výrok vysvetlil slovami, že pokiaľ ide o popularitu, Porošenko je „zhruba na piatom mieste“ v rebríčkoch, takže hrozí, že sa nedostane do druhého kola volieb.

Porošenko preto podľa Putina musel podniknúť kroky, ktoré by vyostrili situáciu v krajine a vytvorili pre jeho „konkurentov – najmä z radov opozície – neprekonateľné prekážky“.

Čo iné mali robiť? Pýta sa Putin

Podľa Putina ruskí pohraničníci postupovali pri riešení nedeľného incidentu „s ukrajinskými narušiteľmi hraníc“ Ruskej federácie v súlade so svojou vojenskou povinnosťou.

Ruské hliadky ukrajinským lodiam plaviacim sa v Azovskom mori prehradili plavebné dráhy, pričom použili aj zbrane, a následne zadržali lode i všetky tri posádky.

„Čo iné mali robiť? Vojenské lode (Ukrajiny) vtrhli do teritoriálnych vôd Ruskej federácie a nereagovali (na výzvy ruskej strany). Nebolo jasné, čo (Ukrajinci) zamýšľajú robiť,“ uviedol Putin.

Dodal, že ak by ruskí vojaci postupovali inak, hrozil by im súd. Putin spresnil, že takto ruskí pohraničníci splnili svoju vojenskú povinnosť a bránili teritoriálnu celistvosť Ruskej federácie.

Ukrajinská strana však pritom tvrdí, že jej lode sa približovali z iného smeru a určite sa plavili v medzinárodných vodách.