Brazília oznámila, že nebude v roku 2019 hostiť klimatický summit

„Vzhľadom na rozpočtové obmedzenia… a prechodný proces pre nástup nového kabinetu, ktorý sa funkcie ujme 1. januára 2019, je brazílska vláda nútená stiahnuť svoju ponuku, že bude hostiť (klimatický summit) COP25,“ uviedlo dnes v komuniké brazílske ministerstvo zahraničia.

Brazílske ministerstvo s oznámením prišlo len niekoľko dní po začiatku klimatického summitu COP24 v poľskom meste Katovice. Ďalšia globálna konferencia o klíme sa mala konať v novembri 2019 a Brazília bola jediným kandidátom, ktorý ju mal hostiť.

Bolsonaro pred mesiacom menoval šéfom brazílskej diplomacie Ernesta Araúja. Ten sa netají obdivom amerického prezidenta Donalda Trumpa a v utorok v denníku Gazeta do Povo odsúdil „klimatický alarmismus“.

„Je to poľutovaniahodné, ale nie prekvapujúce, že brazílska vláda stiahla svoju ponuku COP25 hostiť… Postavil sa proti tomu zrejme tím zvoleného prezidenta, ktorý už niekoľkokrát vyhlásil vojnu stratégii trvalo udržateľného rozvoja,“ uviedla v komuniké organizácia Observatório do Clima, sieť neziskových organizácií so sídlom v Brazílii.

Budúci brazílsky prezident už počas svojej kampane ďalej sľuboval, že zlúči ministerstvo poľnohospodárstva s rezortom ekológie.

Bolsonaro sa tiež nechal počuť, že Brazília, kde sa nachádza 60 percent Amazonského pralesa – „pľúc planéty“, by za určitých podmienok mohla odstúpiť od parížskej klimatickej dohody z roku 2015.

Zmluva má prostredníctvom obmedzenia emisií skleníkových plynov udržať zvyšovanie teploty výrazne pod dvomi stupňami Celzia v porovnaní s teplotou v období pred industrializáciou. Minulý rok od zmluvy odstúpili Spojené štáty. Trump zrušil americké záväzky s odôvodnením, že parížska zmluva poškodzuje rozvoj amerického priemyslu a znevýhodňuje USA oproti ďalším krajinám, ako sú Čína alebo India.