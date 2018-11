Konflikt v Jemene by bol podľa Pompea bez americkej podpory Rijádu oveľa horší

Pompeo vystúpil s prejavom v americkom Senáte a spoločne s ministrom obrany Jimom Mattisom viedli diskusiu o americkej pomoci poskytovanej koalícii vedenej Saudskou Arábiou, ktorá bojuje v Jemene proti povstalcom húsíom podporovaným Iránom. Po diskusii v Senáte by malo nasledovať hlasovanie o návrhu na obmedzenie vojenskej pomoci Saudskoarabom.

„Utrpenie v Jemene ma zarmucuje, ale keby sa Spojené štáty nezapojili do udalostí v Jemene, bolo by to oveľa horšie peklo,“ uviedol Pompeo vo vopred pripravenom príhovore k senátorom, s ktorými sa stretol za zatvorenými dverami.

„Nechať Jemen len tak by nesmierne poškodilo americké záujmy v oblasti národnej bezpečnosti a záujmy našich spojencov aj partnerov na Blízkom východe,“ dodal Pompeo.

Keby USA prestali vojensky podporovať koalíciu vedenú Saudskou Arábiou v Jemene, viedlo by to k oveľa väčšiemu počtu obetí na životoch, tvrdí šéf americkej diplomacie. Vojenskou podporou sa myslí podávanie tajných informácií a údajov o terčoch útokov.

„Koalícia pod vedením Saudskej Arábie by nemohla využívať naše poradenstvo a znalosti z výcviku v zameriavaní útokov, takže by zahynulo viac civilistov. Jemenské teroristické skupiny by mali bezpečnejšie útočiská,“ povedal Pompeo.

Zníženie podpory by viedlo k silnejšiemu Iránu

A varoval zákonodarcov, že zníženie americkej podpory by viedlo k silnejšiemu Iránu a povzbudilo by to aj extrémistickú organizáciu Islamský štát (IS) a al-Káidu na Arabskom polostrove.

Očakáva sa, že Pompea a Mattisa sa budú senátori podrobne pýtať na humanitárnu krízu v Jemene, ako aj vraždu saudskoarabského novinára Džamála Chášakdžího.

Niektorí americkí zákonodarcovia vyzývali na dôraznú reakciu Washingtonu na Chášakdžího vraždu, napríklad aj na zastavenie predaja zbraní a uvalenie ďalších sankcií – okrem tých, ktoré už USA uvalili na 17 Saudskoarabov údajne zapletených do vraždy.

Pompeo na Twitteri oznámil, že USA poskytnú Jemenu ďalšiu potravinovú pomoc za 131 miliónov dolárov, a znovu slovne zaútočil na Irán. „Iránsky režim nemá záujem o zmiernenie utrpenia Jemenčanov; tamojší mullovia (duchovní) sa nezaujímajú dokonca ani o bežných Iráncov. Saudská Arábia investovala miliardy do zmiernenia utrpenia v Jemene. Irán investoval nulu,“ doplnil na sociálnej sieti.

Pompeo na stretnutí so senátormi tiež uviedol, že neexistujú „priame“ dôkazy o spojení vplyvného saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána s vraždou Chášakdžího.