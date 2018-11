CNN: Trump vypovedal, že nevedel o schôdzke syna s ruskou právničkou

Donald Trump nevedel o stretnutí svojho syna s ruskou právničkou, ktorá mala štábu budúceho prezidenta dodať kompromitujúce informácie o protikandidátke Hillary Clintonovej. Podľa televízie CNN to prezident uviedol v písomnej odpovedi na otázky osobitného vyšetrovateľa FBI Roberta Muellera. Jeho tím pátra po stopách ruského zasahovania do prezidentských volieb v roku 2016, ktoré Trump vyhral.

Podľa zdrojov, ktoré sú podľa CNN oboznámené s obsahom písomnej odpovede, nebol Trump o schôdzke právničky Natálie Veselnickej s jeho synom Donaldom v newyorskom Trump Tower vopred informovaný. Schôdzka sa uskutočnila v júni 2016 a podľa Donalda Trumpa mladšieho žiadne kompromitujúce poznatky o Clintonovej nepriniesla.

V písomných odpovediach, ktoré Mueller dostal minulý týždeň, Trump vraj tiež píše, že jeho vtedajší volebný poradca Roger Stone mu nepovedal nič o tom, že by vopred vedel o chystanom zverejnení ukradnutých e-mailov Demokratickej strany na serveri Wikileaks. Korešpondencie, ktorá mala Clintonovú kompromitovať, sa údajne zmocnili ruskí hackeri napojení na Kremeľ.

Sám Stone v rozhovore pre CNN poprel, že by niekedy s Trumpom o WikiLeaks hovoril. Podľa televízie NBC má Muellerov tím údajne podozrenie, že Stone a jeho spolupracovník Jerome Corsi o ukradnutých e-mailoch vedeli ešte skôr, než ich server Wikileaks zverejnil. To by mohlo naznačovať spojenie vtedajších poradcov Donalda Trumpa s Ruskom.