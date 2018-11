Rusko podozrieva Západ z podielu na plánovaní Kerčského incidentu

Niektoré západné štáty sa mohli podieľať na príprave ukrajinskej "provokácia" v Kerčskom zálive, ktorá minulý víkend vyústila v zadržanie troch ukrajinských vojenských plavidiel a 24 ukrajinských námorníkov. V moskovskej televízii to v stredu večer povedala hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Marija Zacharovová. O ktoré štáty by mohlo ísť, neuviedla.

„Bola to zámerná provokácia,“ zopakovala Zacharovová oficiálne stanovisko Kremľa. „Možno sa jej plánovania zúčastnili niektorí naši západní partneri. Nebola to náhoda, informačná kampaň, ktorej sme svedkami, to potvrdzuje,“ zdôraznila.

Kyjev, ktorý správanie ruských lodí označil za akt agresie, na incident reagoval vyhlásením vojnového stavu v oblastiach susediacich s Ruskom. Prezident Petro Porošenko, oblečený do maskovacej uniformy, v stredu navštívil jednotky ukrajinskej armády v Černihivskej oblasti, kde vojnový stav platí.

Ruskí predstavitelia tvrdia, že incident v prielive, ktorý oddeľuje Čierne more od Azovského, vyvolal Porošenko, aby si zvýšil šance na víťazstvo v marcových prezidentských voľbách. „Je to nepochybne provokácia, zorganizovaná terajším režimom – a myslím si, že aj súčasným prezidentom – pred prezidentskými voľbami na Ukrajine v marci budúceho roka,“ vyhlásil prezident Vladimír Putin.

Porošenko vyzval NATO, aby poslalo lode do oblasti Azovského mora

Ukrajinský prezident vyzval Severoatlantickú alianciu (NATO), aby poslala lode do oblasti Azovského mora. V rozhovore pre nemecké noviny Bild uviedol, že by mohli „pomôcť Ukrajine a postarať sa o bezpečie“.

Porošenko pre Bild povedal, že Rusko chce okupovať Azovské more. „Nemecko je jedným z našich najbližších spojencov a dúfame, že krajiny NATO sú pripravené vyslať vojenské lode do oblasti Azovského mora, pomôcť tak Ukrajine a postarať sa o bezpečie,“ vyhlásil. „Nemôžeme akceptovať ruskú agresívnu politiku. Najprv to bol Krym, potom východ Ukrajiny a teraz chcú Azovské more. Aj Nemecko sa musí spýtať samé seba, ‚Čo ďalšie spraví Putin, ak ho nezastavíme?‘,“ vyhlásil prezident.

NATO sa k jeho výzve zatiaľ nevyjadrilo, no generálny tajomník Jens Stoltenberg predtým vyzval Rusko, aby prepustilo námorníkov aj lode a povedal, že Moskva by si mala uvedomiť následky svojich činov.