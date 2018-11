Podľa Merkelovej môže za zhoršenie situácie v Kerčskom prielive Putin

Ruský prezident Vladimir Putin nesie podľa nemeckej kancelárky Angely Merkelovej zodpovednosť za to, že sa zhoršila situácia v Kerčskom prielive medzi Čiernym a Azovským morom. Šéfka nemeckej vlády to dnes povedala v Berlíne na nemecko-ukrajinskom hospodárskom fóre.

Zdôraznila, že Ukrajinci zadržaní pri víkendovom incidente musia byť prepustení a nie je možné ich nútiť k priznaniu. Krajina ležiaca neďaleko Ruska má podľa Merkelovej právo na vlastný rozvoj.

„Ide tu o niečo principiálne. Sankcie nemáme kvôli sankciám, ale máme ich, aby sme dali najavo, že krajiny, aj keď ležia blízko Ruska, majú právo na vlastný rozvoj. To sú základy medzinárodného práva,“ zdôraznila Merkelová, podľa ktorej to musí platiť zvlášť v prípade Ukrajiny.

Aktuálny námorný incident je podľa nej nutné riešiť s kľudným prístupom. Jasné ale je, že sa situácia v oblasti Kerčského prielivu medzi anektovaným Krymom a pevninským Ruskom zhoršila po stavbe mosta cez prieliv. „To ide plne na vrub ruského prezidenta. Od tej doby, čo bol most tento rok v máji slávnostne otvorený, sa zhoršili podmienky námornej dopravy,“ povedala.

Medzinárodné spoločenstvo sa podľa nemeckej kancelárky musí zasadiť o to, aby mestá ako napríklad ukrajinský Mariupol neboli odrezaná od sveta. O téme chce Merkelová na nadchádzajúcom summite krajín G20 v Argentíne rokovať s Putinom.

Na dnešnej konferencii vystúpil aj ukrajinský premiér Volodymyr Hrojsman, ktorý zdôraznil, že jeho krajina musí bojovať za svoje práva a teritoriálne integritu. To, čo sa teraz deje, by podľa neho mal sledovať celý svet, pretože sa to môže stať všade.