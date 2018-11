Skúsia nájsť demokrati Antitrumpa?

"Demokrati získali kontrolu nad snemovňou, čo im vytvára platformu, kde sa môžu venovať presadzovaniu svojej politickej agendy,“ reagovala pre Pravdu profesorka politológie Donna Hoffmanová na Severoiowskej univerzite. "Vzhľadom na to, že republikáni stále ovládajú Senát, nie je pravdepodobné, že nejako uspejú. Demokrati však môžu ukázať, že majú predstavu o reálnych politických riešeniach, keby v roku 2020 zvíťazili v prezidentských voľbách,“ pripomenula odborníčka.

Áno, sú to ešte takmer dva roky, ale v americkej politike to určite nie je dlhý čas. Najmä v vzhľadom na to, že prípadný vyzývateľ či vyzývateľka Trumpa bude musieť absolvovať primárky, ktoré sa začnú vo februári 2020. V tom čase už budú mať všetci relevantní kandidáti za sebou mnoho debát, tvrdú kampaň a milióny na konte, aby v nej mohli pokračovať. A, samozrejme, budú musieť čeliť Trumpovým tweetom.

Aj v tom bude spočívať veľká dilema demokratov. V Bielom dome sedí notorický klamár. Trump si nielen prispôsobuje realitu podľa potrieb, čomu sa nevyhne takmer žiadny politik. Súčasný prezident USA používa šírenie lží ako pracovnú metódu v podstate pri každom, aj tom najmenšom, probléme, ktorý sa ho týka. Trumpov bombastický štýl zatiaľ vyvrcholil počas nedávneho Dňa vďakyvzdania, keď v podstate vyhlásil, že je vďačný za to, že ho Amerika má.

Demokrati potrebujú niekoho, kto si to dokáže rozdať s Trumpom. Ich kandidát musí byť bojovník. Lauren Copelandová, odborníčka na politickú komunikáciu

Spojené štáty si nie sú však až také isté. Podľa priemeru posledných prieskumov na stránke RealClearPolitics Trumpovo pôsobenie v úrade schvaľuje 42,9 percenta. Prezidentovi stále veľmi pomáha, že americká ekonomika momentálne celkom dobre funguje. V treťom kvartáli zaznamenala rast 3,5 percenta HDP. Predpovede na rok 2019 však už hovoria o raste pod dvoma percentami, a dokonca sa objavujú úvahy o recesii v roku 2020, čo Trumpova vláda jednoznačne odmieta.

Okrem toho bude prípadný demokratický prezident čeliť situácii oslabenej globálnej dôvery v Spojené štáty. V tejto chvíli to na mnohých frontoch vyzerá tak, že viacerí spojenci Ameriky sa v prvom rade utešujú, že Trump neurobil viac radikálnych krokov. A dúfajú, že ich neurobí. Prevláda prístup: Počkáme do roku 2020 a uvidíme.

V Demokratickej strane sa už ukázali dvaja kandidáti, ktorí vyjadrili záujem zúčastniť sa na primárkach. Kongresman John Delaney z Marylandu a Richard Ojeda, člen Senátu v Západnej Virgínii. Čaká sa však na iné mená.

Rok 2016 bol pre demokratov šokom v podobe prehry Hillary Clintonovej. V roku 2020 by však do boja o Biely dom mohol opäť vstúpiť vermontský senátor Bernie Sanders. Ten Clintonovej nečakane šliapal na päty v demokratických primárkach. Predstaviteľ ľavicovej platformy u demokratov však bude mať v roku 2020 už 79 rokov. Z progresívnejšieho krídla by teda skôr mohla kandidovať senátorka Elizabeth Warrenová (69) z Massachusetts. Svoje šance určite zvažuje aj Joe Biden (76), bývalý viceprezident Baracka Obamu.

A potom je tu nastupujúca generácia. Počas novembrových kongresových volieb najviac rozruchu vzbudil Beto O'Rourke (46). V Texase, ktorý je už niekoľko desaťročí baštou republikánov, viedol dosť vyrovnaný súboj o senátne kreslo s Tedom Cruzom, ktorý vyhral o menej ako tri percentá. Za kampaň O'Rourkea pochválil aj Obama. Podľa exprezidenta je dôležité, že texaský politik pôsobí autenticky.

"Demokrati potrebujú niekoho, kto si to dokáže rozdať s Trumpom. Ich kandidát musí byť bojovník,“ zdôraznila pre Pravdu odborníčka na politickú komunikáciu Lauren Copelandová z Baldwinovej a Wallaceovej univerzity v Ohiu. "Predpokladám, že budú hľadať novšiu tvár, ale stále niekoho, kto vie klásť tvrdé otázky. V prospech demokratov hovorí, že ich podporuje oveľa viac žien. Mohli by skúsiť ženskú kandidátku ako senátorku Warrenovú,“ myslí si Copelandová.

Podľa Chrisa Gilsona z Amerického centra na London School of Economics demokrati v kongresových voľbách ukázali, že vedia vyhrávať voľby s centristickými kandidátmi. "Nemôžu sa však spoliehať len na to, že voliči budú nespokojní s Trumpom. Potrebujú niekoho, kto vzbudí v ľuďoch inšpiráciu. Podobne, ako to s odkazom nádeje dokázal v roku 2008 Obama,“ vyhlásil pre Pravdu Gilson.