Rijád kupuje rakety od USA, ale poškuľuje aj po ruských

„Predaj komplexov THAAD je dôležitým krokom na ceste spolupráce USA a Saudskej Arábie v oblasti bezpečnosti. A to na pozadí rastúcej iránskej hrozby stelesnenej možným použitím balistických striel a podporou extrémistom,“ cituje CNBC vládny zdroj. Prezident Trump dal jasne najavo, že napriek vražde novinára Džamála Chášakdžího na konzuláte v tureckom Istanbule, za ktorou stojí podľa dôkazov korunný princ Salmán, USA zostávajú „pevným spojencom“ Rijádu. Monarchie, ktorá platí najviac na svete a vždy včas za americké zbrane. Naposledy chystaný kontrakt, ktorého súčasťou je aj nákup THAAD, predstavuje 130 miliárd dolárov. Až 60 percent zbraní monarchie pochádza z USA.

Trump varuje

„Ak sa z hlúposti vzdáme našich kontaktov, tak to bude znamenať obrovskú výhodu pre Rusko a Čínu,“ pokúsil sa Trump „postrašiť“ senátorov. Práve z nich mnohí nemajú pochopenie pre prezidentove kšefty aj cez mŕtvoly. Senátori, ako informovala nemecká DPA, sa však nedali zastrašiť a ešte v stredu posunuli na budúci týždeň do ďalšieho čítania rezolúciu, ktorá požaduje ukončenie vojenskej pomoci Rijádu v rámci ťaženia v Jemene. Proti sú hlavne kritici „nevyspytateľnej“ Trumpovej zahraničnej politiky. Ak senátori presadia svoj zámer, tak prezident bude mať 30 dní na zrušenie dohody.

Ako však predpovedajú mnohí znalci miestnych pomerov, nie je to zatiaľ možné vzhľadom na súčasné rozloženie síl na politickej scéne. Napriek tomu je aj demokratický senátor Bob Mendez, citovaný BBC, presvedčený, že „prišiel čas, keď musíme poslať Rijádu oznámenie o porušovaní ľudských práv, ale aj o neuveriteľnej humanitárnej katastrofe, ktorú spôsobil v Jemene“.

Jemen v hre Saudskej Arábie

Saudská Arábia sa doteraz smutne preslávila krvavými masakrami v Jemene, kde jej letectvo pri útokoch na pozemné ciele nerobí rozdiel medzi šiitskými povstalcami Húsíami podporovanými Iránom a bezbrannými civilistami trpiacimi hladom a chorobami. Bez ohľadu na to, či ide o sunnitov alebo šiitov. Medzinárodná koalícia vedená Rijádom sa od začiatku štvorročného konfliktu postavila na stranu vládnych jednotiek medzinárodne uznávaného prezidenta Abdara Mansúra Hádího. Občianska vojna v Jemene si podľa dva roky starých údajov OSN vyžiadala viac ako 10 000 životov.

Šéfovi diplomacie USA Mikeovi Pompeovi, ako aj ministrovi obrany Jimovi Mattisovi však tragédia Jemenčanov nebráni v presadzovaní ďalšej pomoci Washingtonu.

„Degradácia vzťahov so Saudskou Arábiou by bola obrovskou chybou vo vzťahu k národnej bezpečnosti USA a k spojencom,“ pokúsil sa brániť Pompeo postoj vládnej administratívy. Podľa neho vraj ak by USA prestali vojensky podporovať koalíciu vedenú Rijádom, tak by to „znamenalo ešte väčšie obete na životoch“.

Zbrane v rukách nepripravených pilotov

„Koalícia pod vedením Saudskej Arábie by nemohla využívať naše poradenstvo a znalosti z výcviku v zameriavaní útokov, takže by zahynulo viac civilistov,“ vyhlásil Pompeo. Rastúci počet zabitých civilistov však potvrdzuje, že sofistikované americké zbrane v rukách nepripravených pilotov monarchie sú nebezpečenstvom pre civilistov Jemene. Amerických senátorov však „vytočila“ aj šéfka CIA, ktorá neprišla medzi nich, aby obhájila podľa väčšiny neobhájiteľné.