Babiš junior polícii písal, že ho uniesli a čaká na "nedobrovoľný psychiatrický zákrok"

Podľa verejnoprávnej stanice Český rozhlas Radiožurnál prišiel e-mail českej polícii 5. januára. Predtým sa v médiách objavila informácia, že Babiš odoslal list koncom roka 2017.

V e-mailovej správe Babiš mladší napísal, že bol unesený na Krymský polostrov a momentálne sa zdržiava u priateľky na Ukrajine. Dodal, že ho „čaká nedobrovoľný psychiatrický zákrok“ a že jeho otec, teda premiér Babiš, chce, aby syn počas prebiehajúcej kauzy Čapí hnízdo zmizol.

Obaja sú v tomto prípade obvinení z dotačného podvodu.

E-Mail podľa ČRo poslal Babiš mladší zo svojej schránky cez mobilný telefón.

Premiér hovorí o schizofrénii

Reportéri RFE vyhľadali aj Babišovu priateľku, ktorá v súčasnosti žije striedavo v ukrajinskom banskom meste Kryvyj Rih (po rusky Krivoj Rog) a v prímorskom letovisku Jalta na Krymskom polostrove, kde má jednoizbový byt a kde sa údajne dvojica zoznámila, informoval spravodajský portál Novinky.cz.

Jej matka Babiša mladšieho spoznala na fotografiách a potvrdila aj to, že jej dcéra rozprávala o tom, že by mal byť údajne psychicky chorý, ale je to vraj klamstvo. „Povedala mi, že ho podviedli. Urobili z neho chorého človeka,“ citoval Radiožurnál Jelizavetinu matku. Samotná Jelizaveta sa odmietla skontaktovať s novinármi a odkázala im, že otázky majú klásť Babišovi mladšiemu.

Podľa premiéra Babiša trpí jeho syn schizofréniou.

Polícia preveruje, či nebol Babiš mladší na Krym zavlečený proti svojej vôli. Policajnému tímu sa podarilo realizovať rad úkonov, ktoré si predsavzal, uviedol vo štvrtok na brífingu námestník českého policajného prezidenta Martin Vondrášek.

Kontakt sa nadviazať nepodarilo

Avšak zatiaľ sa polícii s premiérovým synom nepodarilo nadviazať kontakt. Portálu Novinky.cz to povedal hovorca pražskej prokuratúry Aleš Cimbala.

Doplnil aktuálnu informáciu zo štvrtkového rána: „Stále je to negatívne. Odpoveď na pokusy polície dosiaľ nedorazila.“

Kriminalisti sa podľa jeho slov snažili s Babišom mladším spojiť opakovane aj cez jeho právneho zástupcu, s ktorým sú v kontakte, ale ani to nepomohlo. Babiš mladší v súčasnosti žije vo Švajčiarsku a má tamojšie občianstvo.

Premiérov syn sa údajne na prelome rokov e-mailom obrátil na český kriminalistický ústav a tvrdil v ňom, že je zadržiavaný na Kryme proti svojej vôli. Polícia vtedy nezistila protiprávne konanie – s Babišom mladším sa však priamo nerozprávala a uspokojila sa so zaslaním aktuálnej fotografie, ktorá mala dokazovať, že nešlo o únos.

Vtedajším vyšetrovaním sa až teraz začala zaoberať inšpekcia a údajné zavlečenie opäť preveruje špeciálny policajný tím, dodali Novinky.cz.