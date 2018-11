Macron chce na summite G20 hovoriť o vražde Chášakdžího

Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok povedal, že nadchádzajúci summit skupiny G20 v argentínskom Buenos Aires využije i na to, aby sa popri ňom stretol so saudskoarabským korunným princom Muhammadom bin Salmánom a venoval sa otázke vraždy saudskoarabského novinára Džamála Chášakdžího.

„Nepochybne budem mať príležitosť spomenúť to korunnému princovi popri summite,“ povedal Macron novinárom v Buenos Aires.

Koordinácia názorov ešte pred summitom

Francúzsky prezident podľa agentúry AFP ďalej uviedol, že zvolal ešte pred samotným summitom, ktorý sa začne piatok, stretnutie európskych lídrov zo skupiny G20, zamerané na ich názorovú koordináciu. V príspevku na sociálnej sieti Twitter následne Macron priblížil, že lídri sa budú zaoberať dôsledkami Chášakdžího vraždy.

„Bude to jedna z tém, o ktorej budeme medzi (nami) Európanmi hovoriť. Chcem, aby sme mali ešte pred otvorením (summitu) G20 koordinačné stretnutie ohľadom tejto témy i ďalších otázok summitu,“ povedal francúzsky prezident. Macron tiež vyzval na čo najskoršie „politické riešenie“ ničivého konfliktu v Jemene, kde bojuje jemenská vláda podporovaná Saudskou Arábiou s húsíami – šiitskými povstalcami podporovanými Iránom.

Agentúra DPA upozornila na to, že Macron bol v porovnaní s niektorými lídrami západných mocností zdráhavejší v prijatí krokov postihujúcich Rijád za vraždu novinára. Francúzsky prezident odmietol výzvy, aby sa v tomto smere pripojil k Nemecku a ďalším európskym krajinám, ktoré zastavili vývoz zbraní do Saudskej Arábie. DPA pripomenula, že Rijád je jedným z najväčších klientov francúzskeho zbrojného priemyslu, tamojší predstavitelia však trvajú na tom, že to nie je dôvodom, pre ktorý neuvalili zbrojné embargo na Saudskú Arábiu.

Korunný princ Muhammad bin Salmán, de facto vládca Saudskej Arábie, pricestoval do Argentíny už v stredu. Pozorovatelia so záujmom čakajú na jeho interakciu so svetovými lídrami.

Vládcov kritik

Novinár Džamál Chášakdží, ktorý bol pôvodne blízky saudskoarabskému kráľovskému dvoru, no neskoršie sa stal kritikom vplyvného korunného princa Muhammada bin Salmána, žil v dobrovoľnom exile v USA a písal pre denník Washington Post. Zmizol 2. októbra po tom, ako vošiel do priestorov saudskoarabského konzulátu v Istanbule. Rijád pôvodne tvrdil, že novinár konzulát opustil. Saudskoarabská prokuratúra však neskôr priznala, že bol zámerne zavraždený a rozštvrtený.

Zodpovednosť za vraždu sa neoficiálne pripisuje saudskoarabskému korunnému princovi Muhammadovi, k čomu podľa správ viacerých amerických médií dospela i americká Ústredná spravodajská služba (CIA). Saudskoarabskí činitelia však označujú vraždu za svojvoľnú operáciu agentov, ktorí prekročili svoje právomoci a podiel korunného princa na tomto čine odmietajú.