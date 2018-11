V Buenos Aires sa začína dvojdňový summit G20

Očakáva sa však, že stretnutie ovplyvní najnovší rusko-ukrajinský konflikt, dôsledky vraždy saudskoarabského novinára Džamála Chášakdžího a tiež obchodné vojny. Na popoludnie je v argentínskej metropole zvolaný protest odporcov globalizácie. Vláda už vo štvrtok večer nechala uzavrieť časti Buenos Aires a mimoriadne bezpečnostné opatrenia majú zostať v platnosti až do nedele.

Argentína, ktorá je prvou juhoamerickou krajinou, ktorej bolo usporiadanie summitu G20 zverené, vybrala motto schôdzky, ktorým je Spravodlivá a udržateľná budúcnosť. Ku skupine G20, považovanej za koordinátora svetovej ekonomiky, patrí 19 krajín a Európska únia. Prvý summit sa konal v roku 2008 vo Washingtone. Do Buenos Aires boli ako hostia prizvaní predstavitelia niekoľkých krajín, napríklad Čile, Španielska a Holandska. Prítomní budú tiež šéf Svetovej banky Jim Yong Kim, Christine Lagardeová, ktorá riadi Medzinárodný menový fond, a generálny tajomník OSN António Guterres.

Príchod účastníkov do rokovacieho centra Costa Salguero sa očakáva o 14:00 SEČ. O 16:30, po rokovaní za zatvorenými dverami, má argentínsky prezident Mauricio Macri začať plenárne zasadnutie, po ktorom bude o 22:00 nasledovať kultúrny program a galavečera.

Do poslednej chvíle sa špekulovalo na tému bilaterálnych stretnutí. Americký prezident Donald Trump napokon z lietadla, v ktorom mieril do Buenos Aires, odvolal schôdzku so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. Zrušil taktiež formálne bilaterálne stretnutie s prezidentmi Turecka a Južnej Kórey Recepom Tayyipom Erdoganom a Mun Če-inom, s ktorým bude hovoriť len neformálne na „okraj summitu“.

Ohlásené je Trumpová rokovanie s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, ktorému by mala dominovať téma vzájomného obchodu.

Otáznik visí nad bilaterálnymi stretnutiami nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, ktorá sa okrem iného mala stretnúť práve aj s Trumpom. Lietadlo, ktorým sa do Argentíny vydala, malo vážne technické problémy, a muselo sa preto vrátiť do Nemecka. Merkelová sa vydá do Buenos Aires bežným linkovým letom z Madridu, a zrejme tak bude musieť niektoré plánované schôdzky odložiť či dokonca zrušiť.

Dva dni pred summitom do Buenos Aires prišiel saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán, ktorý však nevyšiel zo saudskoarabského veľvyslanectva. Podľa pozorovateľov bude mať za rokovacím stolom najpernejšie chvíle zo všetkých prítomných, pretože niektorí z účastníkov sa prikláňajú k tomu, že nesie zodpovednosť za Chášakdžího smrť. Bude sa sledovať, kto bude ochotný sa s ním nielen stretnúť, ale aj potriasť rukou. Stretnutie nevylúčil Erdogan či britská premiérka Theresa Mayová, Trump s ním však nepočíta.

Na ochranu účastníkov a zabezpečenie pokoja je povolaných 22 000 policajtov a v službe je 3 000 vojakov. Vláda odporučila občanom Buenos Aires, ktorí nemajú so summitom nič spoločné, aby radšej odišli na predĺžený víkend z mesta.

Aby sa v Buenos Aires neopakovala dráma demonštrácií a násilia z minulého summitu G20 v Hamburgu, dal prezident Macro najavo, že je pripravený zabezpečiť poriadok za každú cenu, napríklad aj s cudzou pomocou. Americká armáda poslala 400 vojakov a radarové lietadlo AWACS do susedného Uruguaja a pri pobreží hliadkuje lietadlová loď Carl Vinson.

Argentínske ľavicové kruhy zvolali protest ako proti vláde, tak aj Medzinárodnému menovému fondu. Ministerka bezpečnosti Patricia Bullrichová odkázala, že žiadne násilie nestrpí a že vláda bude postupovať veľmi prísne.