Gruzínsko si zvolilo prezidentku, Saakašvilimu sa milosť vzdialila

Expremiér, dolárový miliardár a šéf vládnej strany Gruzínsky sen Bidzina Ivanišvili, si Zurabišviliovú vybral ako najvhodnejšiu kandidátku pre zástupný boj so svojim úhlavným nepriateľom, bývalým gruzínskym prezidentom Michailom Saakašvilim.

Kontroverzný búrlivák Saakašvili, kandidovať nemohol. Nemá totiž gruzínske občianstvo, o ktoré prišiel, keď prijal ukrajinské a nastúpil do služby kyjevskej vlády.

Medzičasom prišiel aj o ukrajinské občianstvo a momentálne žije v exile v Holandsku, odkiaľ pochádza jeho manželka. Saakašvili sa do vlasti nemôže vrátiť aj z dôvodu, že by ho ihneď zatkli. V neprítomnosti bol totiž odsúdený na šesť rokov väzenia za zneužitie právomocí ako hlava štátu, ktorou bol v rokoch 2004 až 2013. Saakašvilimu však ani vyše trojtisíckilo­metrová vzdialenosť nezabránila v aktívnej účasti na volebnom boji, kde ako čestný predseda najsilnejšej gruzínskej opozičnej strany namiesto seba nasadil bývalého ministra zahraničných vecí Grigola Vašadzeho. Vašadze napokon v stredajšom finále prezidentských volieb nečakane jednoznačne podľahol Zurabašviliovej. Viacerí gruzínski analytici pripisovali jeho odstup až o dvadsať percentuálnych bodov za víťazkou aj tomu, že v búrlivej volebnej kampani sa Ivanišviliho politickým technológom podarilo zmobilizovať odporcov Saakašviliho tvrdením, že ak vyhrá opozičný kandidát, bývalý prezident dostane milosť i vrátené občianstvo. Predstava, že by sa Saakašvili vrátil do vlasti a o dva roky v kľúčových parlamentných voľbách, pre ktoré boli terajšie prezidentské iba generálkou, by znova mohol zabojovať o moc, bola pre veľkú časť voličov dostatočným dôvodom, aby odovzdali hlas Zurabišviliovej.

Iróniou osudu to bol práve Saakašvili, kto v roku 2004 Zurabišvi­liovej, vtedajšej francúzskej veľvyslankyni v Tbilisi, udelil gruzínske občianstvo a ponúkol jej, ako prvej žene v dejinách Gruzínska, post šéfky diplomacie. Pravda, predtým ešte musel oficiálne požiadať francúzskeho prezidenta Jacqua Chiraca, aby ju uvoľnil z diplomatickej funkcie a povolil jej vstup do gruzínskej vlády. Francúzske občianstvo si Zurabišviliová ponechala aj ako ministerka a vzdala sa ho až pred terajšími voľbami, aby mohla kandidovať.

Príchod Zurabišviliovej do vlády vyvolal rozruch, viacerí jej vyčítali, že ako vnučka emigrantov, ktorá od starých mám pochytila iba kuchynskú gruzínčinu, hovorí s francúzskym akcentom a neovláda dobre ani ruštinu, dorozumievací jazyk postsovietskych krajín. V kresle šéfky diplomacie sa udržala iba rok. Za ten čas sa stihla prejaviť ako prozápadná politička, podieľala sa aj na vyjednávaní o zrušení ruských základní v Gruzínsku.

Rokovania však stroskotali po porážke Gruzínska v krátkej, ale krvavej vojne s Ruskom v auguste 2008, po ktorej Moskva uznala nezávislosť odštiepeneckých gruzínskych provincií – Južného Osetska a Abcházska. To už však Zurabišviliová nebola ministerkou. Temperamentná rodáčka z Paríža, ktorá si nezvykne dávať servítku pred ústa, musela z funkcie odísť po tom, čo sa verejne kriticky vyjadrila o vládnych politikoch.

Zurabišviliovej cesty so Saakašvilim sa definitívne rozišli, keď mu nekompromisne pripísala vinu za prehratú vojnu s Ruskom. Neskôr síce svoje vyjadrenie korigovala v tom zmysle, že aj ona považuje Moskvu za agresora, prezident sa však podľa nej nemal nechať vyprovokovať. V knihe Gruzínska tragédia Saakašviliho vládu označila za neototalitu. Na istý čas sa vrátila do Francúzska, kde pracovala pre OSN. V Tbilisi sa objavila až po odchode Saakašviliho z čela štátu. Znova vstúpila do politiky a ako nezávislá kandidátka s podporou Gruzínskeho sna bola zvolená do gruzínskeho parlamentu. Rovnako formálne nezávislá, ale s masívnou podporou vládnej strany a osobne Ivanišviliho, ktorý kúpil priazeň státisícov voličov pre svoju favoritku prísľubom odpustenia ich bankových dlhov, išla aj do prezidentských volieb.

Novozvolená prezidentka, rovnako ako jej rival, v kampani sľubovala orientáciu na NATO a EÚ. Hoci ju opozícia obviňovala z proruských postojov, po zvolení zblíženie s Moskvou odmietla. „Nemyslím si, že by sme s Ruskom mohli pristúpiť k spolupráci, kým sa správa tak, ako sa správa,“ citovala ju BBC.

Opozičný tábor obvinil vládu zo zmanipulovania volieb. Vašadze na nedeľu do Tbilisi zvolal pokojnú protestnú demonštráciu. Od výziev Saakašviliho na revolučné zvrhnutie vlády sa dištancoval s tým, že ide o exprezidentov súkromný počin.