Poľsko si urobilo hanbu v USA

Freedom House o slobode médií v Poľsku

Americká nezisková organizácia Freedom House si dáva za cieľ obhajovanie demokracie, politickej slobody a ľudských práv. O situácii v Poľsku sa v posledných rokoch vyjadruje veľmi kriticky.

Tvrdí, že Poľsko sa stalo kľúčovým bojiskom autoritatívne zmýšľajúcich lídrov, ktorí chcú získať kontrolu nad politickou debatou a obmedziť pluralitu médií. Vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS) túži umlčiavať nezávislé názory.

Keď PiS v októbri 2015 vyhralo parlamentné voľby, rýchlo sa uskutočnili zmeny vo vedení verejnoprávnej televízie aj rozhlasu. Odvtedy večerné správy pôsobia ako hlásna trúba vlády, ktoré každodenne vychvaľujú jej „úspechy“ doma aj v zahraničí.

Vládnuca garnitúra vyvíja nepriamy tlak na médiá, ktoré jej nepritakávajú. Prejavuje sa to zadávaním inzercie. Kriticky naladeným časopisom Newsweek a Polityka klesli príjmy z reklamy takmer o 8 percent, respektíve o viac ako 14 percent. Naopak, týždenníkom, ktoré podporujú vládu, výrazne stúpli príjmy – Do Rzeczy o vyše 14 percent a Sieci dokonca až o 38,5 percenta. Mimochodom, Do Rzeczy často máva kontroverzné titulné strany; raz tento týždenník vyšiel s titulkom Poľsko proti homosexuálnemu impériu: Ako sa bránime proti teroru progresívcov.

Zmenila sa dostupnosť kriticky píšucich časopisov. Čitatelia Newsweeku a novín Gazeta Wyborcza sa sťažujú na distribúciu – je ťažké kúpiť si ich výtlačky na čerpacích staniciach Orlenu, štátom kontrolovanej firmy. Ďalší predajca pohonných hmôt pre motoristov Lotos Paliwa údajne dostal inštrukciu, aby na pultoch bola čo najlepšie viditeľná tlač, ktorá drukuje vláde.