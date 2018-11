Z Južnej Kórey vypravili vlak do KĽDR - prvý za desaťročie

Dohoda o vzájomnom prepojení železničných tratí bola jedným z výsledkov tohtoročného prelomového summitu severokórejského vodcu Kim Čong-una s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom, informovala agentúra AFP.

Červeno-bielo-modrý vlak vypravili z terminálu Dorasan, ktorý leží v severozápadnej časti Južnej Kórey, v bezprostrednej blízkosti pohraničného demilitarizovaného pásma. „Signalizuje to začiatok spoločnej prosperity Severu a Juhu prostredníctvom opätovného železničného prepojenia,“ komentovala vypravenie vlaku juhokórejská ministerka dopravy Kim Hjun-mi.

Prepojenie tratí by podľa nej malo zabezpečiť pozemné prepojenie Južnej Kórey z eurázijským priestorom. Mala by sa tým prelomiť geopolitická izolácia krajiny, do ktorej sa dostala v dôsledku desaťročia trvajúceho rozdelenia Kórejského polostrova.

V šiestich vozňoch súpravy vypravenej z Dorasanu sa viezlo 28 juhokórejských odborníkov a predstaviteľov, ktorí majú k dispozícii 55 ton paliva, elektrický generátor a zásoby vody na pranie a osobnú hygienu. V stanici Pchanmun na druhej strane hranice sa mala juhokórejská súprava pripojiť k severokórejskému vlaku vezúcemu expertov z KĽDR.

Spoločný tím začne následne vykonávať prieskum stavu severokórejskej železničnej siete, ktorý má potrvať 18 dní. Odborníci majú precestovať približne 2 600 kilometrov, pričom budú spávať i pracovať vo vlaku.

Pred rozdelením Kórejského polostrova v roku 1948 spájali juh so severom dve železničné trate. V rámci krátkodobého oteplenia vzťahov v roku 2007 boli dočasne znovu sprevádzkované pre nákladnú dopravu. Spojenie sa však zanedlho prerušilo v dôsledku opätovného zhoršenia vzťahov medzi Pchjongjangom a Soulom.