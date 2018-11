Trumpa s Putinom rozdelil prieliv

„Vzhľadom na skutočnosť, že lode a námorníci neboli vrátení z Ruska na Ukrajinu, som sa rozhodol, že by bolo pre všetky zúčastnené strany najlepšie moje pôvodne plánované stretnutie s prezidentom Vladimirom Putinom v Argentíne zrušiť,“ napísal Trump na twitteri po konzultáciách so svojím šéfom diplomacie, personálnym šéfom Bieleho domu a poradcom pre otázky národnej bezpečnosti Johnom Boltonom.

Je to krach už druhého pokusu v priebehu mesiaca, keďže ani na parížskych oslavách 100. výročia konca prvej svetovej vojny sa Trump s Putinom napriek pôvodným plánom napokon vo dvojici nestretli.

Čo odvolanie ďalšej vrcholnej schôdzky znamená pre vzťahy dvoch najmocnejších jadrových mocností? „Je to ďalší príznak, že americko-ruské vzťahy sú na najhlbšom bode od konca studenej vojny,“ povedal pre Pravdu Steven Pifer, bývalý veľvyslanec USA na Ukrajine. Bolo by bývalo lepšie, keby prezident Trump išiel na stretnutie a zdvorilo, ale otvorene vyjadril prezidentovi Putinovi výhrady k postupu Ruska vrátane jeho agresie proti Kyjevu, čo spôsobilo zhoršenie americko-ruských vzťahov. Trump však, zdá sa, nie je schopný pri osobnom stretnutí sa pustiť do konfrontácie s Putinom. Opakovanie fiaska, aké sa udialo v Helsinkách, hoci by z neho mohol mať Trump peknú fotografiu, by zlepšeniu americko-ruských vzťahov neprospelo," pripomenul Pifer júlový summit vo fínskej metropole, kde bol šéf Bieleho domu podľa jeho kritikov nemiestne ústretový k Putinovi.

Zrušenie schôdzky podľa Thomasa Schwartza, profesora politológie z Vanderbiltovej univerzity, znamená, že americko-ruské vzťahy zostanú hlboko zmrazené. „Myslím si, že Trump si osobne veľmi želá lepšie vzťahy s Putinovým Ruskom, ale načasovanie ruskej akcie proti Ukrajine a jeho vlastné domáce problémy mu zabránili, aby postupoval tak, ako by chcel,“ povedal Schwartz pre Pravdu.

„Ruskí predstavitelia veria, že Trump by mohol byť k Rusku chápavý, ale v konečnom dôsledku ho kontrolujú ľudia, ktorí v zákulisí ťahajú za nitky,“ myslí si exveľvyslanec Pifer. „Zrušenie schôdzky ich v tom len utvrdí a už sa začnú zmierovať s tým, že americká administratíva za Trumpa nebude voči Rusku o nič priateľskejšia, ako bola za jeho predchodcu,“ dodal.

Podľa Schwartza svoju rolu pri zrušení schôdzky zohrali aj Trumpove domáce problémy. „Niekdajší osobný právnik prezidenta Michael Cohen sa vo štvrtok priznal pred súdom, že Kongresu klamal o Trumpových obchodných aktivitách v Rusku. Pre Trumpa je to veľmi citlivá záležitosť. Špeciálny vyšetrovateľ Robert Mueller zrejme čoskoro zverejní svoju správu a Trump nechce, aby vznikol dojem, že je voči Rusom mäkký, lebo by to jeho kritici mohli využiť ako argument potvrdzujúci, že jeho volebný štáb mal tajnú dohodu s Ruskom,“ upozorňuje profesor Vanderbiltovej univerzity.

Na význam vnútropolitického faktora upozorňuje aj Thomas Nichols, expert na národnú bezpečnosť z Vysokej školy vojenského námorníctva USA. „V tejto chvíli je ťažké určiť, či schôdzku zrušili pre ruský postup, alebo pre posledný vývoj v Muellerovom vyšetrovaní,“ povedal pre Pravdu.