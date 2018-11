Uchádzačka o vedenie CDU navrhla zatvoriť prístavy pre ruské lode

Európska únia by spolu so Spojenými štátmi mali zvážiť, či pre ruské lode z Azovského mora neuzavrieť svoje prístavy. Podľa agentúry Reuters to dnes vyhlásila generálna tajomníčka nemeckej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Annegret Krampová-Karrenbauerová, ktorá chce po kancelárke Angele Merkelovej prevziať vedenie tejto strany. Okomentovala tak prístup voči Moskve za jej úlohu na námornom incidente pri Kryme.