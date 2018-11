Na juhu Aljašky zaznamenali zemetrasenie s magnitúdou 6,6

Epicentrum zemetrasenia, ktoré nastalo v piatok ráno miestneho času, sa nachádzalo približne 12 kilometrov severne od aljaškého najväčšieho mesta Anchorage.

Po zemetrasení sa obyvatelia mesta vracali späť do budov. Krátko na to ale došlo k ďalšiemu otrasu a ľudia utekali opäť do ulíc.

Vlny cunami možno podľa úradov očakávať v pobrežných oblastiach na juhu Aljašky.