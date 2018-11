Rusko odmietlo odpovedať do pondelka ESĽP ohľadom ukrajinských námorníkov

Ruská justícia odmietla požiadavku Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP), aby do pondelka odpovedala na otázky týkajúce sa situácie ukrajinských námorníkov, zajatých počas kerčského incidentu. Na základe údajov prevzatých z agentúry Interfax o tom v piatok informovala agentúra DPA.

Štrasburský súd by mal podľa vyjadrenia ruského ministerstva spravodlivosti dostať odpoveď na svoje otázky v „rozumnej lehote“ po tom, ako bude rezortu poskytnuté dostatočné množstvo informácií od bezpečnostných zložiek angažovaných v prípade.

Ruské úrady by mali podľa piatkovej požiadavky ESĽP do pondelka vysvetliť okrem iného aj to, či sú členovia posádky ukrajinských lodí zranení a aká zdravotná starostlivosť im je poskytnutá.

Napätie medzi Ruskom a Ukrajinou sa vystupňovalo, keď Rusko v nedeľu v oblasti Kerčského prielivu zajalo spoločne s posádkou tri lode ukrajinských námorných síl. Tento incident vyvolal obavy z prepuknutia otvoreného vojenského konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou. V reakcii na tieto udalosti ukrajinský parlament schválil vyhlásenie stanného práva.