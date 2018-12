Politici vzdali hold zosnulému Bushovi, pripomenuli slušnosť a oddanosť

Trumpovci, ktorí sú momentálne na summite skupiny G20 v argentínskej metropole Buenos Aires, vyzdvihli Busha staršieho za jeho „zdravý úsudok, zdravý rozum, vyrovnané vedenie“. Vo vyhlásení tiež uviedli, že bývalý americký prezident „inšpiroval k službe verejnosti celé generácie svojich amerických spoluobčanov“ a USA i celý svet sprevádzal k „mierovému i víťaznému ukončeniu studenej vojny“. Napriek dosiahnutým úspechom podľa Trumpovcov ostal George Bush starší skromným mužom.

Bývalý americký prezident Barack Obama s manželkou Michelle zase uviedli, že život Georgea Busha staršieho bol dôkazom toho, že „služba verejnosti je ušľachtilým, radostným poslaním“, pričom Bush starší pri jeho výkone „spravil nesmierne veľa dobrého“.

Obamovci vyzdvihli jeho zásluhy za „vytvorenie medzinárodnej koalície na vyhnanie diktátora z Kuvajtu“ či „zmiernenie pohromy jadrových zbraní“ a dodali, že keď vo východnej Európe nastávali demokratické revolúcie, bola to práve „pevná a diplomatická ruka“ Georgea Busha staršieho, ktorá umožnila „ukončiť studenú vojnu bez jediného výstrelu“. Ďalej uviedli, že „odkazu“ Busha staršieho v rámci služby verejnosti sa možno už nik nevyrovná, hoci on sám by určite chcel, aby sa o to všetci pokúšali.

Bushovi staršiemu vzdal poctu aj ďalší bývalý prezident USA Bill Clinton, ktorý ho ako kandidát Demokratickej strany porazil v prezidentských voľbách v roku 1992. Clinton si vo vyhlásení zaspomínal na Bushov „dlhý život plný službe verejnosti, lásky a priateľstva“ a uviedol, že za priateľstvo s ním bude „navždy vďačný“.

Dodal, že rozsiahlosť Bushovej služby verejnosti, s ktorou celkom neprestal ani po skončení svojho prezidentského úradu, bola nesmierna a že jeho samého vždy vedela zasiahnuť Bushova „vrodená a skutočná slušnosť“ a tiež jeho oddanosť manželke Barbare i celej svojej rodine.

Poctu Georgeovi H. W. Bushovi vzdali aj viacerí členovia jeho niekdajšej administratívy. Medzi prvými tak urobil James A. Baker III., ktorý za Busha staršieho zastával funkciu ministra zahraničných vecí a šéfa štábu Bieleho domu. Ten uviedol, že na odkaz Busha staršieho sa v „dejinách Ameriky i sveta nikdy nezabudne“. Dodal, že vášňou niekdajšieho prezidenta bola „hlboká láska k rodine a vlasti“ a všetky svoje verejné funkcie zastával so „silou, integritou, súcitom a pokorou“, čo sú podľa jeho slov charakteristiky, ktoré definujú „skutočne veľkého muža a efektívneho vodcu“.

Bývalého prezidenta si uctil aj Brent Scowcroft, ktorý bol v jeho vláde poradcom pre otázky národnej bezpečnosti. „Svet stratil jedného veľkého lídra… naša krajina stratila jedného z najlepších“, napísal vo vyhlásení, v ktorom Busha staršieho nazval i jedným zo svojich „najdrahších priateľov“.

George H. W. Bush bol šéfom Bieleho domu v rokoch 1989–93 ako 41. prezident Spojených štátov amerických. Bol najstarším žijúcim bývalým prezidentom USA. Bol tiež otcom neskoršieho amerického prezidenta Georgea W. Busha (2001–09).