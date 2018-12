Viktor Orbán šéfredaktorom Maďarska?

Už nemá pod kontrolou len absolútnu väčšinu tlače, spravodajských portálov, televízií a rádií. Maďarský premiér Viktor Orbán sa najnovšie stáva pánom obrovskej centralizovanej mediálnej ríše. Majitelia takmer všetkých maďarských provládnych médií vložili minulý týždeň svoje aktíva do nadácie, ktorá sa stane dominantným mediálnym konglomerátom krajiny.

V Stredoeurópskej tlačovej a mediálnej nadácii (KESMA) sa združili televízne i rozhlasové stanice, internetové spravodajské portály, bulvárne a športové noviny, časopisy a všetky regionálne periodiká. Podľa investigatívneho blogu Átlátszó ide zatiaľ o 476 titulov, pričom nie je vylúčené, že sa časom pripoja ďalšie.

Pre nich slobodná tlač znamená, že fideszácki oligarchovia môžu slobodne skúpiť všetky médiá, ktoré potom budú slobodne vykrmované cez propagandistickú inzerciu miliardami z verejných peňazí. vyhlásenia socialistov v denníku Népszava

„Taká koncentrácia mediálnej moci v rukách jedinej ustanovizne je bezprecedentná v členských krajinách EÚ,“ hodnotí fúziu Gábor Polyák z Ústavu spoločenských a mediálnych štúdií Univerzity v Pécsi. „To, že to spravili tak otvorene, je odkazom pre Maďarov aj Európu, že vláda verí, že jej všetko prejde,“ dodal pre agentúru AFP.

Vznik obrej mediálnej ríše musí ešte posúdiť protimonopolný úrad a mediálna rada. V prípade orgánu, ktorý má dozerať na ochranu hospodárskej súťaže, Ágnes Urbánová, mediálna analytička mimovládneho združenia Mérték, nepredpokladá vážnejšie problémy. Práve z dôvodu, aby sa im predišlo, je totiž konzorcium založené vo forme neziskovej nadácie. „To totiž nie je obvyklá podnikateľská fúzia, na ktorú je protimonopolný zákon pripravený,“ povedala pre spravodajský portál Hvg.hu. Dôležitým prvkom centralizácie podľa nej je, že mediálne firmy odovzdali svoje aktíva nadácii bezplatne.

Maďarský premiér Viktor Orbán číta noviny na staršej snímke z jeho profilu na Facebooku. Autor: FACEBOOK.COM/ORBANVIKTOR

Pravda, finančné okolnosti celej transakcie zostávajú zahmlené. Hlavnú úlohu v nej zohral Orbánov priateľ z detstva Lőrinc Mészáros. Z niekdajšieho plynára – inštalatéra, neskôr starostu obce, kde obaja vyrastali, sa za roky vládnutia šéfa Fideszu stal vďaka štedrým štátnym zákazkám jeden z najbohatších oligarchov krajiny. Pred časom Mészáros začal podnikať aj v mediálnej oblasti. Pred dvoma rokmi okrem iného kúpil najčítanejší mienkotvorný denník krajiny, ľavicový Népszabadság, a ihneď ho aj zatvoril. Médiá vo veľkom nakupoval aj v minulých dňoch, aby ich následne bezplatne venoval novej nadácii.

Mészáros získal napríklad súkromnú spravodajskú televíziu HírTV, rádio Karc FM, hlavný provládny denník Magyar Idők i druhý najväčší bulvárny denník Bors. Všetky tieto akvizície prevzal od podnikateľov úzko nadviazaných na vládnu stranu Fidesz. Hoci podmienky finančného vyrovnania zostali tajomstvom, Urbánová predpokladá, že aktéri sa dočkali istého odškodnenia.

Ak aj na transakcii niečo prerobili, radšej neriskovali spor s Fideszom, ktorý sa už stal takým silným mocenským centrom, že konflikt s ním by ich podľa Hvg.hu vyšiel oveľa drahšie. Mészáros však dokázal spraviť aj obchod, s ktorým málokto rátal, keď od bývalého poslanca a pokladníka socialistov Lászlóa Pucha kúpil vydavateľstvo aj s jeho korunným šperkom, najvplyvnejším vidieckym týždenníkom Szabad Föld. Puch súčasne zrušil aj samostatné vydávanie obľúbeného nedeľníka Vasárnapi Hírek, ktorý degradoval na víkendovú prílohu posledného ľavicového denníka Népszava.

Do nadácie spolu s Mészárosom vložili svoje médiá aj ďalší Orbánovi naklonení vlastníci. „Je to symbol pravicovej jednoty, kým ľavica sa rozpadá,“ privítal fúziu jeden z jej účastníkov, spravodajský portál Origo.hu, ktorý sa po tom, čo ho Deutsche Telekom pred časom pod tlakom Orbánovho kabinetu predal, stal z nezávislého médiá propagandistickým nástrojom vládnej moci.

Vari poslednou inštitúciou, ktorá by ešte vzniku KESMA mohla zabrániť, je maďarská mediálna rada. Práve na ňu sa cez víkend obrátili s varovným vyhlásením opoziční socialisti. Najväčšia ľavicová strana pohrozila, že mediálnu radu zažaluje, ak sa v tomto prípade zachová inak, ako keď pod zámienkou, že by išlo o koncentráciu ohrozujúcu právo na prístup k pluralitným informáciám, zabránila spojeniu televízie RTL so spravodajským portálom 24.hu.

Socialisti obvinili Orbána, že odkedy prišiel k moci, vytvára také podmienky pre médiá, aby prežili len tie, ktoré sa zmieria s jeho nadvládou. „Pre nich slobodná tlač znamená, že fideszácki oligarchovia môžu slobodne skúpiť všetky médiá, ktoré potom budú slobodne vykrmované cez propagandistickú inzerciu miliardami z verejných peňazí. Boj Fideszu proti nezávislým médiám trvá už od roku 2010 a dodnes už dospel do stavu, že Viktor Orbán sa v skutočnosti stal šéfredaktorom krajiny,“ cituje z vyhlásenia socialistov Népszava.