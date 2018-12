Sýrska koalícia vedená USA zaútočila raketami na vládne pozície

„Americké koaličné sily vystrelili dnes večer okolo 20.00 h (19.00 h SEČ) niekoľko rakiet proti viacerým pozíciám našich ozbrojených síl v horách Ghorab južne od mesta Suchna,“ citovala agentúra SANA nemenovaný zdroj z armády sýrskej vlády.

Rakety údajne vystrelili z americkej vojenskej základne Tanf ležiacej neďaleko irackých hraníc, povedala agentúre DPA zdroj blízky sýrskym vládnym silám. Ich terčom boli podľa jeho slov vojenské základne sýrskej vlády, pričom nespôsobili nijaké obete na životoch.

Mimovládna organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii uviedla, že koaličné sily z Tanfu vypálili „viac ako 14 rakiet“ na konvoj sýrskej armády, ktorý prechádzal púšťou na východe provincie Homs.

Nálety cielili na takzvaný Islamský štát

Medzinárodná vojenská koalícia vedená Spojenými štátmi informovala, že terčom náletov mal byť vodca skupiny teroristickej organizácie Islamský štát (IS) zapojený do popravy niekdajšieho amerického vojaka Petra Kassiga, ktorý v Sýrii pôsobil ako humanitárny pracovník a zdravotník, i popráv ďalších zajatcov. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP.

„Koaličné sily vykonali špecifické nálety proti vysokopostavenému vodcovi IS abú Umarejnovi… v púšti,“ povedal hovorca koaličných síl Sean Ryan. Ďalej uviedol, že zmienený vodca IS „bol zapletený do vraždy amerického občana… Petra Kassiga“, ktorého v Sýrii zajali v roku 2013 militanti z IS a v novembri 2014 popravili – odrezaním hlavy. Dodal, že zmienený vodca bol „priamo zapojený i do popráv mnohých ďalších zajatcov“.

Agentúra AFP dodala, že aj vlani v tomto regióne došlo k stretom medzi silami sýrskej vlády a jednotkami podporovanými zmienenou medzinárodnou koalíciou. Damask zároveň vyzval americké sily, aby sa z tejto oblasti – pri hraniciach Sýrie s Irakom i Jordánskom – stiahli.