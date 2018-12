Zosnulého amerického exprezidenta Busha si uctia štyrmi dňami obradov

Pamiatku zosnulého exprezidenta Spojených štátov Georgea H. W. Busha si Američania uctia počas štyroch dní, od pondelka do štvrtka, sériou verejných aj súkromných ceremónií. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.

Séria podujatí venovaných exprezidentovi Bushovi staršiemu, ktorý zomrel v piatok vo veku 94 rokov, bude zahŕňať štátny pohreb vo Washingtone, súkromný obrad v Houstone a verejné vystavenie jeho tela na oboch miestach. V poradí 43. prezident Spojených štátov bude pochovaný pri svojej manželke Barbare a ich dcére Robin, ktorá zomrela v roku 1953.

Telo Georgea Busha bude v pondelok ráno (miestneho času) prevezené z domu smútku v Houstone na leteckú základňu Národnej gardy v Texase a následne ho letecky presunú do Marylandu a Washingtonu. Po príchode do hlavného mesta bude Bushovo telo až do stredajšieho rána vystavené v rotunde Kapitolu.

Štátny pohreb, na ktorom by sa okrem mnohých iných hostí mal zúčastniť aj súčasný americký prezident Donald Trump s prvou dámou Melaniou Trumpovou, sa uskutoční v stredu ráno v Národnej katedrále vo Washingtone.

Po oficiálnej ceremónii bude Bushovo telo letecky dopravené späť do Houstonu, kde ho vystavia až do štvrtka v Episkopálnom kostole sv. Martina, v ktorom sa Bush starší a jeho manželka Barbara často zúčastňovali na bohoslužbách.

Tu sa v piatok bude konať súkromná ceremónia s približne 1 200 hosťami. Telo exprezidenta po nej prevezú vlakom zafarbeným ako lietadlo Air Force One do približne 130 kilometrov vzdialeného mesta College Station, ktoré je domovom Prezidentskej knižnice a múzea Georgea Busha. Na pozemku knižnice Busha nakoniec pochovajú po boku svojej manželky, s ktorou strávil 73 rokov, viac ako ktorýkoľvek iný prezident v dejinách Spojených štátov.

George Bush starší trpel Parkinsonovou chorobou a často ho trápili zápaly pľúc a ďalšie infekcie. Naposledy ho hospitalizovali 22. apríla v jeho domovskom Houstone, deň po pohrebe jeho manželky.