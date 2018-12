Írska poistka zostáva témou číslo jeden v debate o brexite

Uplatnenie "poistky" zaisťujúcej de facto neexistenciu hranice medzi Írskom a Severným Írskom je proti záujmom Európskej únie aj Británie. Vo vystúpení pred britskými poslancami to dnes uviedol poradca premiérky Theresa Mayovej Oliver Robbins. Podľa uniknutého návrhu parlamentnej právnej analýzy brexitovej dohody zmienená poistka predstavuje "praktickú bariéru" pre prípadné britské snahy uzatvárať po odchode z EÚ obchodné dohody s tretími krajinami. Britské ministerstvo spravodlivosti v zhrnutí svojho právneho stanoviska okrem iného potvrdilo, že platnosť poistky by po prípadnom zavedení nebola časovo obmedzená.

Núdzové riešenie podoby hranice medzi Írskom a britským Severným Írskom, ktoré obsahuje dohoda o brexite schválená britskou vládou aj európskymi krajinami, sa stalo kľúčovým bodom diskusií britských zákonodarcov, ktorí budú budúci utorok hlasovať o osude celej dohody. Robbins, ktorý prišiel s poslancami Dolnej snemovne debatovať ako prvý zástupca kabinetu, podľa agentúry Reuters označil uplatnenie poistky za nežiaduce pre obe strany, ktoré by sa v prechodnom období do konca roka 2020 mali dohodnúť na inom riešení. Dodal však, že v súčasnej situácii by bez bodu kritizovaného zvlášť časťou vládnych konzervatívcov by sa nebolo možné s EÚ dohodnúť.

Mayovej hrozí, že ju parlament nepodporí

Mayová podľa britských médií čelí reálnej hrozbe, že Dolná snemovňa 11. decembra zmluvu nepodporí, čo by mohlo viesť k neriadenému odchodu krajiny z únie. Jedným z hlavných dôvodov je práve severoírska poistka, po ktorej zavedení by Británia zostala s EÚ v „spoločnej colnej zóne“ a v Severnom Írsku by navyše platila časť pravidiel jednotného európskeho trhu. To by zabránilo obnoveniu kontrol na hranici s Írskom, podľa kritikov ale opatrenie podkopáva územnú celistvosť Británie a pripútalo by to krajinu na dobu neurčitú k EÚ. Mayová a jej ministri sa v nasledujúcich dňoch pokúsia zákonodarcov prinútiť k zmene názoru v piatich debatách.

Vláda sa môže pripraviť na hlasnú kritiku

Vláda bola po novembrovej porážke v parlamente donútená zverejniť „právne odporúčanie“ ministerstva spravodlivosti k brexitovej dohode. Dnes predložený 50-stranový dokument je však len zhrnutím stanoviska vlády, čo nepochybne vyvolá hlasnú kritiku zo strany opozície. Tá totiž minulý mesiac presadila uznesenie, ktoré vládu zaväzuje uverejniť celé znenie právneho odporúčania. Najsilnejšia opozičná Labouristická strana sa teraz pravdepodobne pokúsi spoločne s ďalšími zákonodarcami presadiť uznesenie, ktoré by počínanie kabinetu klasifikovalo ako pohŕdanie parlamentom.

V zhrnutí právneho stanoviska vlády nie je v zásade nič prekvapivé, dokument ale potvrdzuje niektoré aspekty brexitovej dohody, ktoré sú pre rad poslancov ťažko stráviteľné. Analýza napríklad vysvetľuje, že núdzový režim pre odvrátenie hraničných kontrol medzi Írskom a Severným Írskom by po prípadnom zavedení platil až do chvíle, než by sa Británia s EÚ dohodli na lepšom riešení. Londýn od opatrení jednostranne odstúpiť nemôže. Dokument tiež jasne hovorí, že Británia by v prípade predĺženia prechodného obdobia brexitu musela odviesť ďalšie príspevky do úniovej pokladnice.

Zotvrvanie v úniovom colnom režime negatívne ovplyvní možnosť obchodovať s tretími krajinami

Denník The Guardian navyše dnes o uniknutom návrhu právnej analýzy pre jeden z výborov britskej Dolnej snemovne, podľa ktorého by zotrvanie v úniovom colnom režime pod severoírskou poistkou negatívne ovplyvnilo možnosť uzatvárať obchodné dohody s tretími krajinami. Denník dodáva, že od „vládnych zdrojov“ opakovane dostáva informácie o „ostrých varovaniach“ ohľadom poistky obsiahnutých v plnom znení vládneho právneho stanoviska.

Britská premiérka Theresa Mayová na víkendovom summite G20 v Argentíne napriek tomu vyhlásila, že jej krajina bude mať po brexite „nezávislú obchodnú politiku“. V televízii ITV potom dnes premiérka, ktorá čelí tlaku rastúceho počtu poslancov nesúhlasiacich s podobou brexitovej dohody, zvolila optimistický tón a povedala, že „aj za dva týždne“ bude mať prácu. Narážala tým na šíriace sa názory o svojom páde v prípade, že parlament dohodu neschváli.

Mayová dostala petície za nové referendum s 1,5 miliónom podpisov

Proeurópsky orientovaní členovia Dolnej snemovne britského parlamentu z rôznych politických táborov v pondelok odovzdali premiérke Therese Mayovej petície, v ktorých dovedna takmer 1,5 milióna ľudí žiada o vypísanie nového referenda o brexite.

Petície boli predložené kampaňou Final Say denníka The Independent a iniciatívou People's Vote. Len petíciu Final Say podporil viac ako milión občanov, informoval denník.

Do úradu britskej premiérky na londýnskej Downing Street petície priniesli zástupcovia rôznych politických strán, medzi ktorými boli bývalá konzervatívna ministerka školstva Justine Greeningová, Chuka Umunna z Labouristickej strany, šéf Liberálnych demokratov Vincent Cable a Caroline Lucasová zo Strany zelených.

„Parlament je na mŕtvom bode. Dôverujme ľuďom, že urobia informované rozhodnutie o ďalšom kroku, ktorý má Británia urobiť,“ povedala Greeningová, ktorú citovala agentúra DPA.

Lucasová dodala, že väčšina britskej verejnosti v súčasnosti podporuje kampaň za nové referendum o brexite, čo podľa nej potvrdzujú aj posledné prieskumy verejnej mienky. „Mayová nemôže donekonečna ignorovať našu žiadosť o vyjadrenie sa k jej nebezpečnej dohode o brexite,“ povedala.

Premiérka Mayová v pondelok potvrdila svoj dlhodobý nesúhlas s novým plebiscitom. Verejnosť podľa nej svoj názor už vyjadrila v referende v roku 2016, kedy 52 percent ľudí hlasovalo za brexit. „Ľudia rozprávajú o druhom hlasovaní v čase, keď sme ešte nenaplnili požiadavky prvého,“ povedala.

Britský parlament má 11. decembra rozhodovať o predbežnej dohode s EÚ o brexite. Nátlak na nové referendum narastá, keďže sa očakáva, že členovia parlamentu Mayovej návrh odmietnu, napísal The Independent.