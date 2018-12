Holanďan, ktorý žiadal súdne zníženie veku o 20 rokov, nepochodil

Holandský motivačný guru a dabingový herec neuspel na súde v Arnheme so svojou požiadavkou na zmenu dátumu svojho narodenia. Šesťdesiatdeväťročný Emile Ratelband žiadal, aby mu úrady zmenili oficiálny dátum narodenia z 11. marca 1949 na 11. marca 1969, čo by bol posun o celých dvadsať rokov.

„Pán Ratelband sa pokojne môže cítiť o dvadsať rokov mladší oproti svojmu reálnemu veku, a aj sa adekvátne k tomu môže správať. Ale zmena dátumu narodenia by znamenala zmazanie 20 rokov informácií z registra narodení, úmrtí, svadieb a registrovaných partnerstiev, čo by malo mnohé neželané právne a sociálne následky,“ uvádza sa v odôvodnení pondelňajšieho rozhodnutia arnhemského súdu.

Ďalším problémom podľa súdu je, že zákony ľuďom uznávajú určité práva a predpisujú povinnosti práve na základe veku, ako je napríklad právo voliť alebo povinná školská dochádzka. „Ak by sme žiadosť pána Ratelbanda schválili, tieto ustanovenia by stratili význam,“ uvádza súd.

Emile Ratelband Autor: SITA/AP, Peter Dejong

Sudca sa Holanďana okrem iného pýtal, čo sa stalo s prvými dvadsiatimi rokmi jeho života, ak teda tvrdí, že sa narodil až v roku 1969. „Koho potom vychovávali vaši rodičia? Kto bol ten malý chlapec?“

Neúspešný žiadateľ o zníženie veku si z odmietavého rozhodnutia súdu nič nerobí a vzápätí po ňom vyhlásil, že sa odvolá. „Je to vynikajúce! Toto zamietnutie zo strany súdu je vynikajúce, pretože nám otvára nové uhly pohľadu, na ktoré môžeme reagovať pri odvolaní sa,“ vyhlásil.

Ratelband trvá na tom, že sú „tisíce ľudí, ktorí si chcú zmeniť svoj vek“. Ani tým však sudcu nepresvedčil. „V spoločnosti existuje trend, že sa ľudia cítia zdraví a fit do vyššieho veku. To však ešte nie je dostatočný dôvod na to, aby si menili dátum narodenia,“ uvádza sa v odôvodnení rozsudku.

Ratelband v pôvodnom podaní na súd argumentoval aj tým, že sa cíti byť pre svoj vysoký vek diskriminovaný. „Keď som 69-ročný, sú moje možnosti obmedzené. Keby som mal 49, môžem si kúpiť nový dom, nové auto, môžem viac pracovať,“ uvádzal Holanďan. „Žijeme v časoch, keď si môžete zmeniť meno aj pohlavie. Prečo by sme nemohli rozhodnúť aj o svojom veku?“ pýtal sa.

Holanďanovi podľa vlastných slov prekáža aj to, že nemá úspech u žien na zoznamovacej aplikácii Tinder. „Keď som na Tinderi a mám tam uvedené, že mám 69 rokov, nikto mi neodpovie. Keď budem mať 49, s rovnakou tvárou, akú mám teraz, moja pozícia bude vynikajúca,“ myslí si Ratelband. Ako dodáva, aj jeho lekári mu údajne hovoria, že má telo 45-ročného človeka, a on sám seba považuje za „mladého boha“.