Rusko podľa Kyjeva čiastočne odblokovalo Azovské prístavy

Rusko čiastočne uvoľnilo Kerčský prieliv pre navigáciu ukrajinských lodí do prístavov Berďansk a Mariupol v Azovskom mori. Oznámilo to dnes v Kyjeve ukrajinské ministerstvo pre infraštruktúru s odvolaním na slová ministra Volodymyra Omeljana. Kyjev podľa neho očakáva, že doprava bude čoskoro obnovená v plnom rozsahu.

Rusko má podľa zmluvy s Ukrajinou z roku 2003 právo náhodných kontrol lodí v Kerčskom prielive, ktoré ale podľa Kyjeva Moskva v poslednom čase nezákonne zneužíva. Už v septembri ruský parlament schválil zákon, ktorý splnomocňuje jednotky národnej gardy vykázať z Kerčského prielivu cudzie lode. Po incidente so zadržaním ukrajinských plavidiel čakali v prielive na odbavenie aj desiatky ukrajinských obchodných lodí a navigácia v oboch smeroch sa fakticky zastavila.

Podľa Omeljana teraz Rusko plavbu do Mariupolu a Berďansku čiastočne odblokovalo, aj keď kontroly označované za diskriminačné ďalej trvajú. „Čiastočne bola doprava obnovená, na vstup do Azovského mora čaká 17 ukrajinských lodí, do Čierneho mora mieri z Azovského jedna,“ citovala ministerské vyhlásenie agentúra Unian. Priaznivý vývoj je podľa Kyjeva dôsledkom „koordinovanej akcie ukrajinských úradov a tvrdej a jednoznačnej medzinárodnej reakcie“.

Estónsky parlament vyjadril v spore s Ruskom podporu Ukrajine

Estónsky parlament vydal v pondelok vyhlásenie, ktorým vyjadril podporu Ukrajine po nedávnej konfrontácii medzi ukrajinskými námornými silami a ruskou pobrežnou strážou v Kerčskom prielive. Informovala o tom agentúra DPA.

„Riigikogu (parlament) vyjadruje podporu zo strany Estónska neodcudziteľnému právu Ukrajiny chrániť svoju územnú celistvosť a zvrchovanosť,“ píše sa v citovanej tlačovej správe, zverejnenej spolu s vyhlásením na parlamentnej internetovej stránke. „Rusko musí bezodkladne prepustiť ukrajinské lode s ich posádkami,“ dodáva zákonodarný zbor.

Napätie medzi Ruskom a Ukrajinou sa vystupňovalo, keď ruská pobrežná stráž zajala 25. novembra v oblasti Kerčského prielivu medzi Čiernym a Azovským morom tri lode ukrajinských námorných síl s ich posádkami. Tento incident pri pobreží Krymu vyvolal obavy z prepuknutia otvoreného vojenského konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou.

Anexia Krymského polostrova Ruskom v roku 2014 podľa DPA znepokojila Estónsko i ďalšie dva pobaltské štáty Litvu a Lotyšsko – bývalé sovietske republiky susediace s Ruskom.