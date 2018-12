Francúzska opozícia vyzýva vládu na vyhlásenie výnimočného stavu

Francúzsko by malo zaviesť výnimočný stav ešte pred tým, ako sa v sobotu bude konať ďalšie veľké protestné zhromaždenie tzv. žltých viest. Uviedol to v stredu Laurent Wauquiez, predseda najväčšej opozičnej strany Republikáni (LR). Informovala o tom agentúra DPA.

Wauquiez povedal pre televíznu stanicu France 2, že vyhlásenie výnimočného stavu by „ochránilo príslušníkov bezpečnostných zložiek a umožnilo by štátu zvýšiť bezpečnosť tých demonštrantov, ktorí chcú pokojne protestovať“. Opozičný politik ďalej na margo nedávnych násilných protestov v centre Paríža dodal, že si neželá, „aby sa krajina ponorila do chaosu“.

Francúzsky premiér Édouard Philippe oznámil v utorok pozastavenie zvyšovania daní z pohonných hmôt a ďalšie opatrenia, zamerané na upokojenie protestov proti rastúcim životným nákladom, ktoré sa v krajine zradikalizovali.

Poslanci vládnucej strany uviedli, že vláda plánuje zmraziť aj zvyšovanie regulovaných cien elektriny a zemného plynu či sprísňovanie kontroly emisií vozidiel.

Macronovej synovec a jeho čokoládovne čelia vyhrážkam žltých viest

Synovec prvej dámy Francúzska, ktorý v meste Amiens a ďalších lokalitách regiónu Hauts-de-France prevádzkuje sieť obchodov s čokoládovými cukrovinkami, je terčom vyhrážok za politiku vlády prezidenta Emmanuela Macrona. Informovala o tom v stredu spravodajská televízia BFM.

Jean-Alexandre Trogneux, šéf siete ôsmich čokoládovní Jean Trogneux, v rozhovore pre denník Le Parisien uviedol, že sa stal „obetným baránkom žltých viest“.

Výrobňa i prevádzky rodinnej firmy Jean Trogneux, ako aj jej 40 zamestnancov sú pritom terčom útokov odporcov súčasnej vlády už dávnejšie – odvtedy, ako sa objavila fáma, že skutočným majiteľom firmy je Emmanuel Macron.

„Opľúvajú nám výklady obchodov. Vykladajú zamestnancom, že majú hnusného majiteľa. Predavačky potom za mnou chodia s plačom,“ uviedol Jean-Alexandre Trogneux, ktorý je synovcom Macronovej manželky Brigitte.

Dostal vyhrážky, že mu čokoládovňu podpália

Dodal, že na sociálnej sieti dostal aj vyhrážky, že mu čokoládovňu podpália. Osobu, ktorá sa vyhrážala, polícia identifikovala a zadržala, spresnil Trogneux, ktorý však napriek tomu má obavy, že sa k podpaľačskému útoku niekto naozaj odhodlá.

Trogneux preto dal na svoje prevádzky v Amiens namontovať videokamery a zamestnal „vyhadzovačov“.

Uviedol tiež, že jeho firma, ktorá sa výrobe a predaju čokolády a praliniek venuje už päť generácií, je v strate, lebo časť doterajších klientov jeho obchody bojkotuje preto, že je Macronovým príbuzným.